Бухгалтеры лучше справляются с задачами, чем с тестами

29 марта 2018 года Президентский совет ИПБ России принял актуализированные версии программ и новые программы экзаменов для получения аттестатов. Они введены в действие с 1 апреля 2018 года.

Предлагаем вашему вниманию интервью директора ИПБ России Е.И. Копосовой об актуализации и принятии новых программ экзаменов для получения аттестатов ИПБ России.

Евгения Ивановна, в чем суть актуализации программ?

Программы аттестации ИПБ России актуализируются ежегодно. Это позволяет учесть изменения, которые периодически вносятся в нормативные правовые акты. Эксперты вносят правки в феврале-марте, ориентируясь на нормативные правовые документы в редакции, действующей по состоянию на 1 января наступившего года.

29 марта Президентский совет ИПБ России утвердил актуализированные версии программ экзаменов для получения четырех видов аттестатов профессионального бухгалтера. Речь идет об аттестате бухгалтера коммерческой организации, аттестате бухгалтера организации госсектора, аттестате главного бухгалтера коммерческой организации и аттестате главного бухгалтера организации госсектора. Кроме того, актуализирована программа экзамена для получения аттестата профессионального налогового консультанта.

В основном изменения в программах проводились вслед за изменениями в действующих нормативных правовых актах. Однако преподавателям стоит внимательно ознакомиться с текстами программ, поскольку небольшие изменения в их структуре все-таки были. Например, некоторые темы из программы «Бухгалтер организации госсектора» были перенесены в программу «Главный бухгалтер организации госсектора».

Есть ли статистика, как претенденты решают задачу? Можно ли подать апелляцию?

По нашим оценкам, задачи, несмотря на сложность условий, претенденты преодолевают легче, чем тесты. А вот подать апелляцию по результатам решения задачи нельзя. Если у слушателя возникли проблемы при решении, надо использовать ресурс «Проверь себя», а также выяснять с преподавателем, в чем причина ошибки.

В «Электронной библиотеке» для преподавателей действует специальный раздел «Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы при решении Задачи по формированию налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности». Эксперты размещают свои комментарии по мере поступления вопросов от преподавателей.