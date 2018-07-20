Денежные средства на счетах малых предприятий можно будет застраховать

Малые и микропредприятия смогут застраховать свои вклады по той же системе, что и вклады физических лиц. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении, сообщила «Парламентская газета».

Законопроект вносит изменения в Закон «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ». Авторы инициативы во главе с председателем Комитета Госдумы по финрынку отмечают, что сейчас в случае отзыва у банка лицензии страхованию подлежат только денежные средства, размещённые на банковских счетах физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Субъекты малого предпринимательства остаются незастрахованными. Как правило, у них есть один расчётный счет в небольшом банке с несколькими сотнями тысяч рублей на нём. В случае банкротства банка такие малые предприятия имеют серьёзные финансовые проблемы и могут обанкротиться



Предлагается распространить систему страхования вкладов на малые предприятия. Для выплаты страхового возмещения им нужно будет подать ряд документов в Агентство по страхованию вкладов.