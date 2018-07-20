Денежные средства на счетах малых предприятий можно будет застраховать

Так любой наемный работник является самозанятым, согласно их определению - ведь он реализует свои...
Это каким идиотом надо быть, чтобы пользоваться таким приложением, учитывая физиологическую потре...
Больные на всю голову. Было бы чего мониторить. С тотальной нехваткой кадров никто и не спешит ув...
Интересно, если сотрудник организации сдает свое личное имущество (например, автомобиль) в аренду...
Аноним, Вы писали:Убийцы.... На наших глазах объявлен геноцид, кровь и смерти на руках партии жул...
Акулов, Вы писали:самый дешёвый из малотрудозатратных способ иметь формальную занятость и пенсион...
Нафига, простите, козе баян? Вы выйдите из тени, а мы вас оставим без пенсии и заставим платить н...
Аноним, Вы писали:Я думаю, что дело не в дефиците денежных средств в ПФ, а просто это кому то нуж...
Все хорошо, прекрасная маркиза...
Предоставили все документы в установленный срок, наличные не снимали, налоги через Сбер перечисля...
И обслуживать Банковскую карту, у меня то же, денег НЕТ!! Поэтому Ваша карта "Мир", мне на скотно...
Приложение это здорово. А оно бесплатно? Оно обновляемое? Сколько денег потом платить за этот шик...
Господи!!! О каком увеличении продолжительности жизни может идти речь, если во многих дерев...
Я думаю, что дело не в дефиците денежных средств в ПФ, а просто это кому то нужно из наших "верху...
Елена_N, Вы писали:"Узок круг этих революционеров , страшно далеки они от народа..." (В.И.Ленин)&...
Г. Краснодар ул.Дзержигского 100/5 Для подачи документов на носительство русского языка необ...
Если взносы в ПФР - это взносы на содержание пенсионеров, Ну вообще-то смысл был в том, что...
Тогда это будут не пенсионные деньги, т.к. изменится их целевое назначение. Тогда надо отменять с...
Мошенник по накрутки в Инстаграм 5469750011746693 Максим Евгеньевич.Мошенник на авито 4...
Над.К, Вы писали:АДИМ, это решение и не могло быть другим, потому что письмо Минфина не нормативн...
"Узок круг этих революционеров , страшно далеки они от народа..." (В.И.Ленин)
"Они ничего не хотят, и поэтому налоговики пошли навстречу. Уже разработано и тестируется специал...
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Жаль, 13% не голосовавших за плешивого - по ним прошелся каток "реформы". А бюджетные проститутки...
Аноним, Вы писали:Поклонской респект- единственная из ЯдРа, кто голосовала против. Сдержала слово...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Я одного не пойму.... Депутатов выбирал нар...
efremovy, так вам решать, будете судиться или нет.
Ответьте пожалуйста на 77 вопрос Так ответ уже был дан. Указывается сумма, на которую налог...
каждую налоговую необходимо подавать свою пояснительную записку? Конечно
Вместо развития экономики тупо выжать последнее и свалить куда подальше. Как была сраной так и ос...
Такая ситуация - ЕНВД сдаем в 3 разные налоговые (по месту ведения деятельности) - в каждую...
ребята!!! но ведь это же не правильно!!! путинские правила (ментовские или бандитские) не работаю...
Добрый вечер! Ответьте пожалуйста на 77 вопрос про сумму в пояснительной записке. Та же проблема....
Заплатила за 2017й 1% исходя из суммы Д-Р, пришло требование, означающее, что платить надо исходя...
Аноним, Вы писали:ananasik-s
53 минуты назад, Санкт-Петербург
Большой брат следит за вами. ...