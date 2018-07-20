Росстат начал сезон утверждения новых форм отчетности

так вроде бы они и не заставляют. Нам говорят что пенсия будет только в 65, а никто работу ...
Замените слово "депутаты" на - Враги народа. Тогда будет понятно почему они принимают законы граб...
Тогда уж портрет Гитлера. Они мало чем отличаются.
спасибо, все по полочкам. как раз предстоит искать аутсорсеров, используем как руководство к дейс...
Но меня, например, нет в соцсетях. Я готов там завестись ради участия в митингах. Но как мне там ...
Вот, секретарша только, что нашла.28 ИЮЛЯ В САМАРЕ В 11:00 в сквере Родина на Безымянке (в границ...
митинг в Самаре Митинг протеста против повышения пенсионного возраста в Самаре состоится 28...
Получается, что если мне за 55, я теперь просто так и не уволюсь! Придёт инспекция и будет ...
Задолбали, все обсуждают, обсуждают, люди как подопытные кролики. Если захотят то уволят в любом ...
Лучше разработать технологию, реагирующую на пукание. Тогда большая экономия получится и зря день...
Аноним, Вы писали:Предоставили все документы в установленный срок, наличные не снимали, налоги че...
Смысл вести здесь разговоры? Значит всех все устраивает, раз никто не выходит на улицы и не митин...
Аноним, Вы писали:Действительно, государство ворует у каждого из нас, нищих, примерно по миллиону...
Рабы должны работать. А потом подыхать. А не отдыхать. Какие еще могут быть пенсии у рабов? Не за...
Люди в 60 в основном все инвалиды, у кого спина болит, у кого ноги, у кого еще, как можно заставл...
28 июля в Москве состоятся шествие и митинг против пенсионной реформы правительства Сбор уча...
«Не стоит ждать, что люди, лишенные права голоса, продолжат платить налоги правительству, к...
Требуют пенсии, мед обслуживание и т.д. и т.п. А я считаю, не работал и не платил налоги, лечись,...
Смысл вести здесь разговоры? Значит всех все устраивает, раз никто не выходит на улицы и не митин...
Смысл вести здесь разговоры? Значит всех все устраивает, раз никто не выходит на улицы и не митин...
GSokolov, Вы писали:Мёртворождённая инициатива. Прям все бросятся заполнять электронные договоры ...
Аноним, Вы писали:уж скоро 5 лет, как приходится довольствоваться тем, что есть. Об официальной д...
Статистика гласит, что 63% граждан России нетрудоустроенные либо получают «черную» за...
В принципе, все правильно! Почему одни должны платить налоги, а другие, "самозанятые", например, ...
Тогда один процент с заработной платы (!) удерживался в пенсионный фонд , а подоходный был 12%.....
К сожалению, с марта 2017 года работающие женщины и одинокие мужчины, имеющие двух и более д...
"...новый сбор для этой категории граждан предлагается установить на уровне 2,5% с выручки..."А в...
Ворошить надо депутатское гнездо, с их зарплатами, льготами и прочее, а то страх совсем пот...
У малых и микропредприятий давно нет никаких вкладов на счетах. Если есть поступления ...
Действительно, государство ворует у каждого из нас, нищих, примерно по миллиону рублей (5х12х1400...
Необходимо наращивать протестные акции даже после принятия этого закона. Пусть откатывают обратно.
два года обсуждаем жадного торгаша и хитрована- работника?)
а для чиновников это вообще не проблема. Простому смертному отодвигают пенсию на 5 лет. за эти 5 ...
Старый ворчун
только что
- Люди будут защищены.
- А как именно вы их защитите? Посадят в к...