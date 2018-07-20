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Росстат начал сезон утверждения новых форм отчетности

Росстат опубликовал приказ № 449 от 19.07.2018 г., утверждающий четыре формы отчетности по основным средствам

Утверждены формы:

  • № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов» (срок сдачи 1 апреля, не представляют субъекты малого бизнеса и НКО);
  • № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций»  (срок сдачи 1 апреля);
  • № 11 (сделка) «Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду» единовременную для отчета за 2018 год (срок сдачи 30 июня, не представляют микропредприятия):
  • № 11-ФСС «Сведения о сроках службы объектов основных фондов» (срок сдачи 25 июня, не представляют субъекты малого бизнеса).

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