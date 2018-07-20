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Какие депутаты голосовали против повышения пенсионного возраста: поименный список

На сайте Госдумы опубликована справка о результатах голосования по законопроекту о повышении пенсионного возраста.

Напомним, накануне законопроект был принят в первом чтении.

За принятие законопроекта проголосовали 328 депутатов, против —104.

Так, в частности, единственный член партии «Единая Россия», которая проголосовала против, – это Наталья Поклонская.

Против проекта проголосовали члены фракций КПФР и ЛДПР.

С поименными результатами голосования можно ознакомиться здесь.

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2 мнения
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Аноним
, Пенза
Замените слово "депутаты" на - Враги народа. Тогда будет понятно почему они принимают законы грабят народ.
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Аноним
, Ростов-на-Дону

Аноним, Вы писали:

Замените слово "депутаты" на - Враги народа. Тогда будет понятно почему они принимают законы грабят народ.

 враги народа это быдло которое из-за собственной лени и тупости хочет что бы старики на пенсии через 10 лет умирали от нищеты. а те кто голосует за нужную страну и народу реформу молодцы.

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