Аноним

Аноним, Вы писали:Замените слово "депутаты" на - Враги народа. Тогда будет понятно почему они при... Какие депутаты голосовали против повышения пенсионного возраста: поименный список

Аноним

"...новый сбор для этой категории граждан предлагается установить на уровне 2,5% с выручки..."А в... Какую ставку налога установят для самозанятых

Аноним

так вроде бы они и не заставляют. Нам говорят что пенсия будет только в 65, а никто работу ... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

Замените слово "депутаты" на - Враги народа. Тогда будет понятно почему они принимают законы граб... Какие депутаты голосовали против повышения пенсионного возраста: поименный список

Аноним

Тогда уж портрет Гитлера. Они мало чем отличаются. Центробанку предложили напечатать на купюре портрет Путина

Аноним

спасибо, все по полочкам. как раз предстоит искать аутсорсеров, используем как руководство к дейс... Три шага: как выбрать компанию для бухгалтерского аутсорсинга

Аноним

Но меня, например, нет в соцсетях. Я готов там завестись ради участия в митингах. Но как мне там ... Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

Вот, секретарша только, что нашла.28 ИЮЛЯ В САМАРЕ В 11:00 в сквере Родина на Безымянке (в границ... Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

митинг в Самаре Митинг протеста против повышения пенсионного возраста в Самаре состоится 28... Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

Получается, что если мне за 55, я теперь просто так и не уволюсь! Придёт инспекция и будет ... Трудинспекторы будут мониторить компании, где работают немолодые сотрудники

Sveta glavbuh Задолбали, все обсуждают, обсуждают, люди как подопытные кролики. Если захотят то уволят в любом ... Трудинспекторы будут мониторить компании, где работают немолодые сотрудники

Аноним

Лучше разработать технологию, реагирующую на пукание. Тогда большая экономия получится и зря день... MasterCard протестирует в РФ технологию оплаты с помощью подмигивания видеокамере

Аноним

Аноним, Вы писали:Предоставили все документы в установленный срок, наличные не снимали, налоги че... Какие клиенты для Сбербанка подозрительны и что делать, чтобы быть вне подозрений

Аноним

Смысл вести здесь разговоры? Значит всех все устраивает, раз никто не выходит на улицы и не митин... Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

Аноним, Вы писали:Действительно, государство ворует у каждого из нас, нищих, примерно по миллиону... Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

Рабы должны работать. А потом подыхать. А не отдыхать. Какие еще могут быть пенсии у рабов? Не за... Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

Люди в 60 в основном все инвалиды, у кого спина болит, у кого ноги, у кого еще, как можно заставл... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

28 июля в Москве состоятся шествие и митинг против пенсионной реформы правительства Сбор уча... Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

«Не стоит ждать, что люди, лишенные права голоса, продолжат платить налоги правительству, к... «Охота» на самозанятых: как вывести из тени 25 млн человек

Аноним

Требуют пенсии, мед обслуживание и т.д. и т.п. А я считаю, не работал и не платил налоги, лечись,... Подарок от ФНС: какие переводы с карты на карту облагаются налогом

Аноним

Смысл вести здесь разговоры? Значит всех все устраивает, раз никто не выходит на улицы и не митин... Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

Смысл вести здесь разговоры? Значит всех все устраивает, раз никто не выходит на улицы и не митин... Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

GSokolov, Вы писали:Мёртворождённая инициатива. Прям все бросятся заполнять электронные договоры ... ФНС хочет получить контроль над рынком труда

Аноним

Аноним, Вы писали:уж скоро 5 лет, как приходится довольствоваться тем, что есть. Об официальной д... Безработных предпенсионеров в России немного

Аноним

Статистика гласит, что 63% граждан России нетрудоустроенные либо получают «черную» за... Безработных предпенсионеров в России немного

Аноним

В принципе, все правильно! Почему одни должны платить налоги, а другие, "самозанятые", например, ... Подарок от ФНС: какие переводы с карты на карту облагаются налогом

Над.К Тогда один процент с заработной платы (!) удерживался в пенсионный фонд , а подоходный был 12%..... Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

К сожалению, с марта 2017 года работающие женщины и одинокие мужчины, имеющие двух и более д... Как предоставить отпуск вне графика

Аноним

"...новый сбор для этой категории граждан предлагается установить на уровне 2,5% с выручки..."А в... Какую ставку налога установят для самозанятых

Аноним

Ворошить надо депутатское гнездо, с их зарплатами, льготами и прочее, а то страх совсем пот... Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

У малых и микропредприятий давно нет никаких вкладов на счетах. Если есть поступления ... Денежные средства на счетах малых предприятий можно будет застраховать

Аноним

Действительно, государство ворует у каждого из нас, нищих, примерно по миллиону рублей (5х12х1400... Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

Необходимо наращивать протестные акции даже после принятия этого закона. Пусть откатывают обратно. Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

Своим надо помогать... Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме