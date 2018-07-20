Какие депутаты голосовали против повышения пенсионного возраста: поименный список

На сайте Госдумы опубликована справка о результатах голосования по законопроекту о повышении пенсионного возраста.
Напомним, накануне законопроект был принят в первом чтении.
За принятие законопроекта проголосовали 328 депутатов, против —104.
Так, в частности, единственный член партии «Единая Россия», которая проголосовала против, – это Наталья Поклонская.
Против проекта проголосовали члены фракций КПФР и ЛДПР.
С поименными результатами голосования можно ознакомиться здесь.
Аноним, Вы писали:
враги народа это быдло которое из-за собственной лени и тупости хочет что бы старики на пенсии через 10 лет умирали от нищеты. а те кто голосует за нужную страну и народу реформу молодцы.