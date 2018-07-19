Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста.

Проект предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет. Пенсионный возраст будет также увеличен для педагогов, медицинских и творческих работников, имеющих право выйти на пенсию досрочно. Для этих категорий работников возраст выхода на пенсию будет повышен на восемь лет. Для граждан, работающих в районах Крайнего Севера, пенсионный возраст планируется увеличить с 55 до 60 лет для мужчин и с 50 до 58 лет для женщин.

За принятие законопроекта проголосовали 327 депутатов, против —102 , один воздержался. Против проголосовали фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Второе, основное, чтение законопроекта состоится осенью. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что срок принятия поправок будет продлен до 24 сентября (ранее планировалось до 18 августа). Ко второму чтению в законопроекте должны быть зафиксированы параметры индексации пенсий для обеспечения их роста выше инфляции и программы повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста.