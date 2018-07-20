Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста, как и членам правительства. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Это вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Этот вопрос не вчера возник, он обсуждается так или иначе, с большей или меньшей интенсивностью на протяжении многих лет», - сказал Путин в ходе общения с волонтерами на стадионе.

Он подчеркнул, что предлагались разные варианты. «И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», - сказал Путин.