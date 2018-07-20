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Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста, как и членам правительства. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Это вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Этот вопрос не вчера возник, он обсуждается так или иначе, с большей или меньшей интенсивностью на протяжении многих лет», - сказал Путин в ходе общения с волонтерами на стадионе.

Он подчеркнул, что предлагались разные варианты. «И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», - сказал Путин.

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11 мнений
Клерк
АДИМ
, Краснодар
"И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится", - сказал Путин.
Однако законопроект внесло в ГосДуму Правительство (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/489161-7). Неужели Медведев всё сам и в одиночку?
Клерк
Бух220416
, Москва
Странно, что Медведеву никто ничего не предъявляет, только Путину.
Я считаю, нужно, в первую очередь, ругать Медведева и правительство. Хотя бы для того, чтобы каждый чувствовал личную ответственность. Везде все клянут Путина. А Медведев, как бы, ни при чем.
Клерк
АДИМ
, Краснодар

Бух220416, Вы писали:

Странно, что Медведеву никто ничего не предъявляет, только Путину.
Я считаю, нужно, в первую очередь, ругать Медведева и правительство. Хотя бы для того, чтобы каждый чувствовал личную ответственность. Везде все клянут Путина. А Медведев, как бы, ни при чем.

И кто же и почему же и зачем же двигал его на пост Председателя Правительства?

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