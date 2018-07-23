До каких пор платить налог за квартиру в ветхом доме

Квартира расположена в многоквартирном доме, подлежащем сносу. Когда налоговики прекратят начислять налог на имущество физлиц? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-05-06-01/48273 от 11.07.2018.

В соответствии со статьей 400 НК налогоплательщиками налога на имущество физлиц признаются физлица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения.

Сведения о недвижимом имуществе (правах и сделках), а также о владельцах недвижимого имущества представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и госрегистрацию прав на недвижимое имущество.

Таким образом, исчисление налога на имущество физлиц в отношении квартиры, расположенной в многоквартирном доме, подлежащем сносу, производится до внесения в ЕГРН сведений о прекращении права собственности на такую квартиру.