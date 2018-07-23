С 20 июля начался сбор сведений о клиентах от организаций финансового рынка

Аноним

Аноним, Вы писали:Над.К, Вы писали:Я не понимаю, что так все всполошились? Конвенция устанавливае... Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

Аноним

"Так как проект реализует частная компания, то конечный бенефициар от введения этой меры не очеви... Маркировка товаров: от шуб и бриллиантов до кухонных полотенец

Аноним

ну а как же кормушка от штрафов по 500 рублей .... ее нельзя лишиться ... на что ПФ жить-то будет СЗВ-М предлагают отменить

Аноним

Вы что нибудь о "контрольных закупках" слышали? Та же система может быть использована и зде... Как в Москве будут выявлять граждан, сдающих квартиры без уплаты налогов

Аноним

Аноним, Вы писали:Жесть. То есть пенсия у некоторых будет ниже прожиточного минимума в итоге. В ... Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

Аноним

Аноним, Вы писали:ЕДросня во всей красе. Надо же, какое единодушие, одна Поклонская не вписалась ... Какие депутаты голосовали против повышения пенсионного возраста: поименный список

Аноним

Постановление Правительства №321 от 04.03.2018. Дата неправильно указана Маркировка товаров: от шуб и бриллиантов до кухонных полотенец

Аноним

чек должен быть пробит не позднее момента передачи товара....прекрасная фраза! а про услуги эти з... Новые правила 54-ФЗ. Кассовый чек: разбираемся со сроками

Аноним

Над.К, Вы писали:saigak, для того, чтобы сделать худше, можно было поступить проще - просто не по... Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

Аноним

А я думаю, что люди пойдут обязательно и 146 % будут не ЗА, а ПРОТИВ повышения пенсионного возрас... Документы о проведении референдума по повышению пенсионного возраста поступили в ЦИК

Аноним

Из всей "Единой России", только один настоящим мужиком оказался... Браво, Поклонская! Я в тебя ве... Какие депутаты голосовали против повышения пенсионного возраста: поименный список

Аноним

Вопрос с подвохом. Что значит пенсионный возраст повышаться не должен? От какой цифры? Народ-то д... Документы о проведении референдума по повышению пенсионного возраста поступили в ЦИК

Аноним

Написано ндфл и прибыль - агенты Предлагается освободить от штрафа компании, самостоятельно уточнившие декларации и доплатившие налог

Аноним

А что, разве дети не обязаны финансово обеспечивать своих родителей в старости? Хотя бы по-миниму... Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

Аноним

разве дети не обязаны финансово обеспечивать своих родителей в старости? вы много знаете д... Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

Аноним

Над.К, Вы писали:Я не понимаю, что так все всполошились? Конвенция устанавливает минимальные треб... Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

Аноним

Пусть банки сами страхуют свою ответственность перед клиентами Денежные средства на счетах малых предприятий можно будет застраховать

Аноним

Депутат от ЕР Федоров заявил, что это США заставили их проголосовать за повышение пенсионного воз... Центробанку предложили напечатать на купюре портрет Путина

Старый ворчун Аноним, Вы писали:Да неужели в каждую поликлинику геронтолога посадят? А иначе кто сможет качеств... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

У нас абсолютно безответственная власть, но это мы сами позволяем ей такой быть. Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста

Аноним

Раз ему не нравится, пусть не подписывает, а отправляет на доработку. Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста

Аноним

Сколько попрошаек-пенсионеров, стоящих на паперти, скоро появится на просторах нашей страны! &nb... Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

бух2007 и комиссию за перевод удерживать с работника тоже пусть введут норму с комиссией весело ста... Бухгалтерам дадут больше времени, чтобы среагировать на заявление сотрудника о смене зарплатного банка

Аноним

Сколько попрошаек-пенсионеров, стоящих на паперти, скоро появится на просторах нашей страны! А оч... Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

Старый ворчун Вот мало депутуту двухсотрублевки с видами Крыма? "В память о долларе за 35 рублей", а не за 60+ ? Центробанку предложили напечатать на купюре портрет Путина

Аноним

Я не понимаю, счс что мешает налоговой или УФК, перечислять эти деньги по месту прописки работник... Уплата НДФЛ по месту жительства сотрудников: хорошо это или плохо