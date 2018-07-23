СЗВ-М предлагают отменить

А что, разве дети не обязаны финансово обеспечивать своих родителей в старости? Хотя бы по-миниму...
разве дети не обязаны финансово обеспечивать своих родителей в старости? вы много знаете д...
Над.К, Вы писали:Я не понимаю, что так все всполошились? Конвенция устанавливает минимальные треб...
Пусть банки сами страхуют свою ответственность перед клиентами
Депутат от ЕР Федоров заявил, что это США заставили их проголосовать за повышение пенсионного воз...
Аноним, Вы писали:Да неужели в каждую поликлинику геронтолога посадят? А иначе кто сможет качеств...
У нас абсолютно безответственная власть, но это мы сами позволяем ей такой быть.
Раз ему не нравится, пусть не подписывает, а отправляет на доработку.
каждая платежка на зарплату обходится в 0,5% от суммы Даже больше. 0,5% - это если в календ...
Над.К, Вы писали:Я не понимаю, что так все всполошились? Конвенция устанавливает минимальные треб...
Сколько попрошаек-пенсионеров, стоящих на паперти, скоро появится на просторах нашей страны! &nb...
Я не понимаю, что так все всполошились? Конвенция устанавливает минимальные требования. Государст...
Аноним, Вы писали:Ну если 15000 зарплата,то -40%-это 9000 пенсия. Ну нафиг мы все копили и покупа...
assolato2006, Вы писали:Я правильно понимаю, что если (допустим), в регионе, 15000 зарплата (счит...
и комиссию за перевод удерживать с работника тоже пусть введут норму с комиссией весело ста...
Сколько попрошаек-пенсионеров, стоящих на паперти, скоро появится на просторах нашей страны! А оч...
Вот мало депутуту двухсотрублевки с видами Крыма? "В память о долларе за 35 рублей", а не за 60+ ?
Я не понимаю, счс что мешает налоговой или УФК, перечислять эти деньги по месту прописки работник...
и комиссию за перевод удерживать с работника тоже пусть введут норму
Лишние налоговики - да. Лишние бухгалтеры - точно нет!!!
В Советском Союзе тоже совсем не социализм был - социализм в Швеции или Германии, а тупой государ...
А сколько времени дадут бухгалтеру на то, что бы он среагировал на заявление в котором работник п...
Письмо ФНС России от 09.07.2018 N СА-4-7/13130"О направлении Обзора правовых позиций, отраженных ...
Аноним, Вы писали:Ну если 15000 зарплата,то -40%-это 9000 пенсия. Ну нафиг мы все копили и покупа...
Или Вы про повышение пенсионного возраста? Да, но, что бы там ни было - но возможностью пол...
Аноним, Вы писали:И что же так на учителей, врачей, библиотекарей ополчились? У них работа далеко...
Акулов, Вы писали:Nаdine пишет : Среди моих знакомых 3 человека, которые оформили ИП с единственн...
А сдающий квартиру - это самозанятый?
это же дополнительные рабочие места, ничего вы не понимаете, неблагодарные! о народе заботятся, л...
И что же так на учителей, врачей, библиотекарей ополчились? У них работа далеко не сахар: учителя...
Охтыжбл... *падшая женщина*. Они не только деньги у людей хотят спереть, а ещё и хорошенько попил...
А я вообще не понимаю почему Труд обложили налогом. НДФЛ, для трудящегося, это налог на его ...
"Д'Артаньян чувствовал, что тупеет..."(с)Честно дочитала примерно до середины, после чего наступи...
Поменяете коней на переправе, и придет требование на уточнение, потому как нарастающим итогом сум...
Елена_N, Вы писали:"Например, физлицо оплачивает счет наличными деньгами через отделение бан...
Не пользуйтесь картами. Сдавайте квартиру за нал.От карт и счетов в банках неприятности могут при...