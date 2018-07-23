СЗВ-М предлагают отменить

На сайте Российской общественной инициативы появилось предложение об отмене СЗВ-М.

Автор инициативы отмечает, что данные в СЗВ-М и РСВ дублируются и предлагает Пенсионному фонду выявлять работающих пенсионеров по форме РСВ.

Если работающий пенсионер уволится в течение квартала, то фонд сможет проиндексировать и пересчитать пенсии за этот период.

Голосовать за предложение можно здесь.

Для рассмотрения решения на федеральном уровне необходимо набрать 100 тыс. голосов.