«Тинькофф банк» будет выдавать кредиты малому бизнесу

«Тинькофф банк» намерен запустить линейку кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса, пишет «Коммерсантъ».
На первом этапе сумма кредитов одному клиенту составит 1 млн рублей, в затем лимит планируется увеличить.
Срок кредита — не более трех лет, поручители не требуются. Минимальная ставка составит 12% годовых, размер максимальной ставки в банке раскрывать не стали, отметив, что «решение по конкретной заявке будет приниматься скоринговой моделью».
Банк планирует кредитовать как действующих клиентов, так и новых «при соблюдении определенных условий и наличии данных для скоринга».
Для большинства заемщиков это будет полностью онлайн-процесс с оперативным принятием решения.
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