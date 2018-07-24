Приняты законы о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли

Госдума приняла два закона о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, передает РИА Новости.

На завершающей стадии налогового маневра экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет, начиная с 2019 года, при одновременном повышении НДПИ на нефть в течение трех лет (по 2021 год).

Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение их дефицита, маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов.

По общему правилу, обратный акциз смогут получить российские переработчики нефти, которые производят бензин и дизельное топливо не ниже пятого класса и поставляют на внутренний рынок не менее 10% произведенного объема.

В целях поддержки удаленных от основных рынков сбыта НПЗ закон вводит логистический коэффициент к акцизу на нефтяное сырье (от 1 до 1,5), позволяющий увеличить вычет на такое сырье в зависимости от региона нахождения завода. Так, коэффициент 1,05 сможет применять Омский НПЗ, 1,1 – Коченевский и Антипинский НПЗ, 1,3 – Ухтинский НПЗ, 1,4 – Ангарский НПЗ, 1,5 – Ачинский НПЗ.

Также на обратный акциз смогут рассчитывать НПЗ, находящиеся под санкциями США и ЕС, даже если они вовсе не производят топливо для внутреннего рынка.

Дополнительный демпфирующий акциз к обратному акцизу на нефть для переработки правительство сможет вводить в зависимости от ценовой конъюнктуры на мировых рынках, чтобы компенсировать нефтяникам недополученное от экспорта топлива и таким образом сдержать внутренние цены.

Демпфирующий акциз может быть как положительным, так и отрицательным. То есть, как поясняли в Минэнерго и Минфине, при росте мировых цен на нефть и, следовательно, на нефтепродукты, бюджет будет компенсировать компаниям 50% разницы (в 2019 году — 60%) между экспортной ценой и условной расчетной внутренней ценой, чтобы компании не повышали цену внутри РФ. При снижении мировых цен на нефть нефтяники будут перечислять в бюджет те же 50%.

Маневр предполагает и право правительства в случае форс-мажора, а именно — резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке — вводить дополнительную пошлину на экспорт нефтепродуктов.