Поступило предложение сократить рабочее время до 5 часов в день

Наше правительство пора гнать сраной метлой,особенно Медведева и его кабинет. Была надежда на выб...
Все к тому идет, что трудящийся сам будет платить свой НДФЛ без налогового агента. И сам свою дек...
Tan4ik, Вы писали:Я вот как раз мучаюсь извечным русским вопросом: "Что делать?": Счет за продукц...
честно!!! Тоже ничего не поняла! Даже в "Консультант" написала, чтобы по русски объяснили... но т...
если человек из-за отсутствия работы вынужден был на заработки уехать в
другой регион, то ...
Над.К, Вы писали: а платеж от лица, с которым отношений нет, то это не расчет. Т.е. вы счи...
чо за фигня? обяжут всех ставить оборудование для слежения за манерой езды? за чей счет и кто от ...
а платеж от лица, с которым отношений нет, то это не расчет. Т.е. вы считаете, что расчет...
Так ,а по 1 тысяче -то рублей неработающим пенсионерам дополнительно будут прибавлять каждый меся...
Аноним, Вы писали:успокойтесь ужещас внесут поправки, что без разницы как бы поправками они ...
Таня GH2, Вы писали:Здравствуйте! Так ,а по 1 тысяче -то рублей неработающим пенсионерам дополнит...
Дык привычки купчинского кидалы.
Всё это кошкины слёзы....... по сравнению с зарплатами чиновников, которые продлевают пенсионный ...
Вопрос в другом: почему Минфин не субсидирует другие регионы в том количестве, чтобы эти регионы ...
поскольку отношения с одним лицом, а платеж от лица, с которым отношений нет, то это не расчет. н...
Здравствуйте! Так ,а по 1 тысяче -то рублей неработающим пенсионерам дополнительно будут прибавля...
Я вот как раз мучаюсь извечным русским вопросом: "Что делать?": Счет за продукцию выставила на ко...
Статью явно заказали брокеры и им же подобные. Выходим все на биржу и будем богаты! Нет у людей с...
Аноним, да все просто. Складываете потенциальный доход по всем полученным патентам в расчетном го...
Кто пишет эти статьи? Цены могут подняться, и даже скорее всего поднимутся, но только потом...
Коллеги, прошу помочь с расчетом 1% при смешанной системе - патент + УСН 6%. Потенциальный доход ...
Izem, Вы писали:А, вот, например, оплата по квитанции через кассира наличными – это, вот, как счи...
Вычет НДС с полученных (наверное все же - выданных?) авансов, если в договоре не оговорен пункт о...
Что не пиши - выведут на штраф. ФНС давно вышла на другой уровень, не сбор поборов, а подвести ка...
А, вот, например, оплата по квитанции через кассира наличными – это, вот, как считается? По идее ...
Аноним, Вы писали:триллионе 12 нулей. Населенеие России берём для простоты 150 млн. Делим помощь ...
Lemori, Вы писали:Вот это правильно. Зачем человеку давать шанс!! Стать водителем автобуса, общес...
Как говорили классики марксизма-ленинизма, право - это возведенная в закон воля господствующего к...
мозг сломаешь во всей этой ерунде разбираться. Тут кассовый аппарат то продавцы освоить не могут ...
А мы уже пробиваем по всякому...
Этого не достаточно. Вот обман и не справедливость мы видим, а механизма наказания за обман и спр...
Этому "первому заместителю председателя" скопища нелюбопытных и необразованных тупиц никто не рас...
Короче, безнал через банк не пробивается до 01.07.2019. при условии, что покупатель физик о...
Интересно, а как от зарплаты в 15 тыс.р. 10 тыс.р. отложить на пенсию? Пора отказываться от вредн...
Кто пишет эти статьи? Цены могут подняться, и даже скорее всего поднимутся, но только потом...