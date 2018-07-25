Поступило предложение сократить рабочее время до 5 часов в день

Для полноценной работы и жизни важно, чтобы человек мог отдыхать, заявил автор общественной инициативы, размещенной на сайте РОИ.

Инициатор указывает, что в ряде случаев продолжительность рабочего дня у учетом дороги до работы и обратно занимает весь день.

В этой связи он предлагает перейти на 5-ти часовой рабочий день - 25 часовую рабочую неделю.