С 1 октября новые основания для отказа в госрегистрации

С 1 октября 2018 года вводятся новые основания для отказа в государственной регистрации, напоминает УФНС Ульяновской области. Связано это со вступлением в силу некоторых норм Федерального закона от 30.10.2017 №312-ФЗ

К ним будут относиться:

представление документов, оформленных с нарушением установленных требований (подпункт «ц» пункт 1 ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ);

представление документов, содержащих недостоверные сведения (подпункт «ч» пункт 1 статья 23 Федерального закона № 129-ФЗ).

С 1 октября 2018 года статья 9 «Порядок представления документов при государственной регистрации» Федерального закона № 129-ФЗ дополняется новым пунктом 7 следующего содержания: «Заявитель после устранения причин, которые послужили основанием для отказа в государственной регистрации в соответствии с пп. „а“ (непредставление предусмотренных документов), „ц“ (представление документов с нарушением установленных правил их оформления) п. 1 ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ, вправе повторно представить документы на регистрацию».

При этом установлены следующие ограничения:

сделать это можно в течение трех месяцев со дня принятия регистрирующим органом решения об отказе в государственной регистрации по указанным основаниям, если такое решение не отменено;

повторно представить документы можно однократно.

Еще раз уплачивать государственную пошлину и снова представлять документы, которые имеются у регистрирующего органа, в связи с принятием указанного решения об отказе в государственной регистрации не нужно.