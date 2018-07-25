Как повысить качество отчетности по МСФО, подготовленной в 1С

На сайте ИПБ России есть раздел, посвященный международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В нем регулярно появляются новые публикации.

Сегодня представляем материал, который поможет компаниям повысить качество и достоверность отчетности по МСФО, подготовленной в 1С.

Предприятия, которые автоматизируют процесс подготовки отчетности по МСФО на базе программных продуктов «1С», стремятся не только повысить качество и достоверность отчетности по МСФО. Сокращение сроков и снижение стоимости подготовки отчетности и аудита — также довольно важная задача. Эти выгоды обеспечивают окупаемость затрат на внедрение программного продукта за два-три года.

Каковы факторы, влияющие на подготовку отчетности?

Как показывает практика, запланированных показателей выгод в виде уменьшения временных и финансовых затрат на подготовку отчетности достигают далеко не все компании, поскольку после внедрения «1С» множество трансформационных корректировок по-прежнему рассчитывается вручную в Excel и вводится в виде ручных операций в программный продукт, подготовка отчетности затягивается из-за нестыковок в организации рабочего процесса и проблем, связанных с человеческим фактором.

К сложностям, возникающим в связи с человеческим фактором, как правило, относится позднее поступление информации от ответственных структурных подразделений и проблемы корпоративной политики при обмене данными между управляющей компанией и дочерними обществами.

Несвоевременное предоставление документов контрагентами — это внешний фактор. На ситуацию можно влиять частично. Есть три варианта решения этого вопроса. Об этом читайте в статье.

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