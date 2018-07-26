Из-за долгов по налогам можно остаться без лицензии на продажу алкоголя

Налоговики Брянской области предупреждают - одним из условий для получения лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции является отсутствие у организации или ИП задолженности по уплате налогов и сборов на момент подачи заявления на получение лицензии.

Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов (которые формируются по данным информационных ресурсов инспекций ФНС России с учетом всех мест учета заявителя), лицензирующий орган получает в рамках межведомственного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.

Сведения с записью «имеет неисполненную обязанность» формируется автоматически при наличии у налогоплательщика на указанную в запросе дату неуплаченной суммы налога, сбора, а также пеней, штрафа, процентов независимо от их размера.

Наличие задолженности у заявителя при обращении за выдачей лицензии является основанием для отказа в выдаче ему такой лицензии. Уплаченная при этом государственная пошлина не возвращается и не засчитывается при последующем обращении.

Налоговые органы Брянской области рекомендует заранее (до подачи заявления в лицензирующие органы) убедиться в отсутствии задолженности в целом по организации (с учетом всех обособленных подразделений), уточнив состояние расчетов в инспекциях. Налогоплательщики, представляющие отчетность по ТКС, имеют возможность получить акты сверки (справки о состоянии расчетов, справки об исполнении обязанностей) по запросу, направленному в режиме off-line.

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