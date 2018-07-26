Пропустивший голосование по повышению пенсионного возраста депутат подал в отставку с поста в «Единой России»

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк написал заявление об отставке со своего поста по собственному желанию. РБК это связывает с тем, то депутат не голосовал за принятие закона о повышении пенсионного возраста.

Сергей Железняк отсутствовал на заседании Госдумы 19 июля потому, что взял больничный. Источники «Дождя» связали отсутствие Железняка с нежеланием поддерживать законопроект и утверждали, что неявка может грозить ему отставкой с партийного поста.

На заседании 19 июоя, помимо Железняка, отсуствовали еще четыре депутата от «Единой России».

Виталий Милонов объяснял РБК неявку давно запланированным отпуском «по уходу за детьми», помощник Вячеслава Фетисова — командировкой депутата, помощники Николая Борцова и Дмитрия Юркова — болезнью парламентариев. Единственный депутат от партии власти, кто проголосовал против законопроекта, — Наталья Поклонская.

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