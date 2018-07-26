Скоро работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

С 1 августа беззаявительный перерасчет страховой пенсии будет проведен работающим пенсионерам, напомнили в ПФР.
Получателям пенсии не потребуется обращаться для этого в Пенсионный фонд – корректировка делается автоматически.
Перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Проверьте, не ошибся ли ПФР
На беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2017 году перечисляли страховые взносы.
В отличие от индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам, когда пенсии увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.
При этом максимальное увеличение после перерасчета ограничено тремя пенсионными баллами и в денежном эквиваленте составляет 244 руб. 47 коп.
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