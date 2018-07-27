Как бюджетным организациям учитывать курортный сбор

Минфин в письме № 23-01-06/46630 от 05.07.2018 разъяснил бюджетным учреждениям, как им учитывать курортный сбор, взимаемый с отдыхающих.

Сумма курортного сбора, взимаемая операторами курортного сбора с плательщиков, не связана с расчетами по оплате проживания в объектах размещения, при этом данные платежи, поступающие как в наличной, так и в безналичной форме, следует разделять с целью обеспечения поступления денежных средств от уплаты курортного сбора в полном объеме в бюджет субъекта РФ, участвующего в эксперименте.

При этом операции по перечислению оператором курортного сбора в бюджет субъекта РФ средств курортного сбора, поступивших ему, целесообразно учитывать на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств (с кодом 05), открытый на балансовом счете N 40302 в территориальном органе Федерального казначейства по месту своего обслуживания, с последующим перечислением указанных средств на счет N 40101 в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минфина от 18.12.2013 № 125н.

В случае если ГБУ в рамках эксперимента является оператором курортного сбора, то операции по учету этого сбора подлежат отражению в бухучете в соответствии с Инструкциями, утвержденными приказами Минфина от 01.12.2010 № 157н и от 16.12.2010 № 174н.

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