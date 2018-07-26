Утвержден новый бухгалтерский стандарт для госсектора

Медведев со своей компанией должен уйти в отставку. Доверия правительству нет.
Надеюсь эту статью писал не бухгалтер, иначе горе руководителю с таким счетоводом
Какое небо голубое,Мы не сторонники разбоя:На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь &mdas...
Аноним, Вы писали:
Москву он переезжать отказывается, а получать как в Москве хочет?
А ...
Аноним, Вы писали:Про малые города речь и не идёт. Должны выйти жители городов-милионников и обои...
Svet.a, так добавился пункт 2.1. в статью 170. На него же в письме Минфина ссылаются. Он появился...
ti605, Вы писали:Да работодатель платит ту зарплату, на которую согласны идти. Если он знает, что...
аттестации и медосмотры наверное отменят, чтоб все старперы могли долго и щасливо трудиться
Представили? А теперь ответьте себе честно, стали бы вы платить налоги по так...
Про малые города речь и не идёт. Должны выйти жители городов-милионников и обоих столиц. На...
Аноним, Вы писали:нее в наших Российских декларациях простой смертный не разберется, А...
Сравнила с редакцией 13.07.2015 - ничего такого не менялось.
Представили? А теперь ответьте себе честно, стали бы вы платить налоги по так...
бух2007, Вы писали:В прошлом году в план включила стоимость спецодежды без НДС. НДС предъявила, р...
frolova lena, да что тут непонятного? Страхуются деньги на расчетных счетах. Потому что они откр...
Вроде везде Цибизова подписант, раздвоение личности?
Да работодатель платит ту зарплату, на которую согласны идти. Если он знает, что в Ульяновске бух...
В прошлом году в план включила стоимость спецодежды без НДС. НДС предъявила, руководствуясь письм...
В прошлом году в план включила стоимость спецодежды без НДС. НДС предъявила, руководствуясь письм...
Вопрос: О принятии к вычету НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям, если их стоимост...
А не подскажите у какого классика крестьянин завёз в лес барина и там повесился у него на глазах,...
Аноним, Вы писали:ti605, Вы писали:Да работодатель платит ту зарплату, на которую согласны идти. ...
Я не пойду: денег нет доехать до столицы. Про малые города речь и не идёт. Должны выйти жит...
20 000*0,302 ( с учетом НС) =6 040, 200 000 *0,302 = 60 400руб откуда 3800 и 30210?
frolova lena, так в пояснительной записке авторы проекта писали. Как писали, так и в новости напи...
frolova lena, так в пояснительной записке авторы проекта писали. Как писали, так и в новости...
Нет, она пойдет на место железняка.
ВВбух, Вы писали:evgenas13, Вы писали:где обесчещенная инфляция в 5%. Ну, прелесть что...
ДБ(с), как всегда :(Впрочем, нет, они не дебилы, дебилы до таких постов не добираются, напротив, ...
в статье написано что вклады. т.е если деньги на расчетном счете просто висят, то страхование уже...
У меня ,видимо, другой калькулятор - ну никак цифры не бьются.
Аноним, Вы писали:НДС тоже платит работник. Ибо! НДС сидит в цене товара, который работник оплачи...