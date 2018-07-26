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Утвержден новый бухгалтерский стандарт для госсектора

Минюст зарегистрировал приказ от 29.06.2018 № 146н, утверждающий федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концессионные соглашения».

Новый стандарт будет применяться при ведении бюджетного учета начиная с 1 января 2020 года.

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