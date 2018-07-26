Утвержден новый бухгалтерский стандарт для госсектора

Аноним

Медведев со своей компанией должен уйти в отставку. Доверия правительству нет. Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

Аноним

Надеюсь эту статью писал не бухгалтер, иначе горе руководителю с таким счетоводом Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

Olgabsh Какое небо голубое,Мы не сторонники разбоя:На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь &mdas... Потапенко и Туров: про бизнес, власть и деньги

Аноним

Аноним, Вы писали: Москву он переезжать отказывается, а получать как в Москве хочет? А ... Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов

Аноним

Аноним, Вы писали:Про малые города речь и не идёт. Должны выйти жители городов-милионников и обои... 28 июля в Москве пройдет митинг против пенсионной реформы

Wern ti605, Вы писали:Да работодатель платит ту зарплату, на которую согласны идти. Если он знает, что... Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов

Аноним

аттестации и медосмотры наверное отменят, чтоб все старперы могли долго и щасливо трудиться За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность

Аноним

Представили? А теперь ответьте себе честно, стали бы вы платить налоги по так... Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

Аноним

Про малые города речь и не идёт. Должны выйти жители городов-милионников и обоих столиц. На... 28 июля в Москве пройдет митинг против пенсионной реформы

Над.К frolova lena, да что тут непонятного? Страхуются деньги на расчетных счетах. Потому что они откр... Деньги на счетах малых предприятий будут застрахованы

Аноним

Да работодатель платит ту зарплату, на которую согласны идти. Если он знает, что в Ульяновске бух... Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов

Аноним

А не подскажите у какого классика крестьянин завёз в лес барина и там повесился у него на глазах,... За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность

saigak Аноним, Вы писали:ti605, Вы писали:Да работодатель платит ту зарплату, на которую согласны идти. ... Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов

Аноним

Я не пойду: денег нет доехать до столицы. Про малые города речь и не идёт. Должны выйти жит... 28 июля в Москве пройдет митинг против пенсионной реформы

Аноним

20 000*0,302 ( с учетом НС) =6 040, 200 000 *0,302 = 60 400руб откуда 3800 и 30210? Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

frolova lena frolova lena, так в пояснительной записке авторы проекта писали. Как писали, так и в новости напи... Деньги на счетах малых предприятий будут застрахованы

Над.К frolova lena, так в пояснительной записке авторы проекта писали. Как писали, так и в новости... Деньги на счетах малых предприятий будут застрахованы

Аноним

Нет, она пойдет на место железняка. Пропустивший голосование по повышению пенсионного возраста депутат подал в отставку с поста в «Единой России»

Nаdine ДБ(с), как всегда :(Впрочем, нет, они не дебилы, дебилы до таких постов не добираются, напротив, ... За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность

frolova lena в статье написано что вклады. т.е если деньги на расчетном счете просто висят, то страхование уже... Деньги на счетах малых предприятий будут застрахованы

Аноним

Я б и заполнял и платил. Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?