Иностранным организациям разрешили участвовать в капитале малых и средних предприятий без ограничений

В капиталах российских малых и средних предприятий (МСП) смогут участвовать иностранные компании. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, сообщила «Парламентская газета».
Согласно документу, существующее сегодня ограничение на участие иностранных компаний в уставном капитале МСП в размере 49% снимается.
Отмечается, что размер среднесписочной численности сотрудников предприятий, в капитале которых иностранному инвестору разрешается участвовать, не должен превышать 250 человек, а размер дохода от ведения предпринимательской деятельности за предшествующий год не должен превышать 2 млрд рублей.
Также иностранное юридическое лицо не должно быть офшорной компанией. Критерии таких компаний устанавливает Минфин России. В соответствии с действующим законодательством, предприятие можно отнести к субъектам МСП только при выполнении требования о «независимости происхождения капитала».
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