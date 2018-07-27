Иностранным организациям разрешили участвовать в капитале малых и средних предприятий без ограничений

Аноним

Поклонская - это да-а-а-а. Вот это женщина!!! И прокурором Крыма не побоялась стать, когда ... Пропустивший голосование по повышению пенсионного возраста депутат подал в отставку с поста в «Единой России»

Аноним

А Зауралье теперь не в счет? Или мы к Уралу относимся, или к Сибири? Тратить нам нечего, почти са... Россияне стали меньше тратить

Аноним

Расчет пенсии по баллам нужно отменять! Скоро работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

frolova lena frolova lena, да что тут непонятного? :) Страхуются деньги на расчетных счетах. Потому что они от... Деньги на счетах малых предприятий будут застрахованы

Аноним

Неча рабам из страны разбегаться - кто барина с его челядью кормить будет? В РФ могут закрыться все визовые центры

Аноним

Да-да, ждите дураков, пожелавших российским бандюкам денежки отдать. В России появились свои оффшоры. Но для избранных

Аноним

От того, что лицензию отнимут, налоговая задолженность явно не уменьшится, а, наоборот, увеличитс... Из-за долгов по налогам можно остаться без лицензии на продажу алкоголя

Аноним

Доходы выросли, утверждает Росстат, а тратить стали меньше? Значит, либо сберегать стали больше, ... Россияне стали меньше тратить

ДмитрийW К сожалению, мы живём в нечестном государстве, олигархи разоряют свои банки на свои производства ... После пенсионной реформы максимальная пенсия будет 34 тыс. рублей

saigak Они стали меньше не тратить, а меньше зарабатывать :( Россияне стали меньше тратить

Аноним

Медведев просто морочит голову народу , ни кто ни кого не будет обучать . Представте деревню где ... Дмитрий Медведев хочет переобучить пенсионеров

Аноним

А какой смысл в таком количестве депутатов, если они не имеют права голоса? Бред какой-то! Почему... Пропустивший голосование по повышению пенсионного возраста депутат подал в отставку с поста в «Единой России»

Аноним

А кто против линии партии враги Медведева и Путина Все про НДС 20%: расчеты про повышение цен, ликование обнальщиков и опыт других стран

Аноним

Китай понижает НДС, в Германии 19%, а у нас партия Единая Россия, все как на подбор уроды Все про НДС 20%: расчеты про повышение цен, ликование обнальщиков и опыт других стран

Аноним

сейчас долго живут те, кто прошел естественный отбор после войны (пусть живут,дай Бог им здоровья... Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

Аноним

Шансы выиграть дело у этой пенсионерки - как в старом анекдоте: "Я имею...?" - "Имеете." - "А я м... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Аноним

Всю власть КПРФ а единоросов на завод работат Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

Аноним

ПЕнсии это да. Работай.и УМРИ НЕ ДОЖИВ ДО НЕЕ.ЭТО ДЛЯ ГОСУДАРСТВА ХОРОШО.НО ВОТ ПРОЧИТАЛА И... Кому откажут в пенсии и почему

Аноним

Как же это все надоело, дурят и дурят. Когда же это кончиться? Правительство потратит 3,5 трлн. рублей на улучшение жизни россиян

Аноним

какой же он все-таки нефотогеничный )) Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

Аноним

Этих судей-теток скоро народ начнет по столбам развешивать. Мочи уже нет от их беспредела Как женщины дискриминируют мужчин в бракоразводных процессах

Над.К Аноним, проверки проводятся не на основании гражданского законодательства.Поэтому и требован... К Вам пришла прокуратура

Аноним

Да, что в Москве прям-таки зарплаты такие хорошие? я не беру крупнейшие корпорации (которыми влад... Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов

Аноним

А то, что называется "за счет средств работодателя." все равно из кармана работяги возьмут. Прост... За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность

Аноним

Было - "Министерство финансов", стало - "Министерство распила" За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность

Аноним

Было - "Министерство труда и социальной защиты", стало - "Министерство рабов и антисоциальных мер... За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность

Аноним

Интересно о каком переобучении они там трещат?? и для чего это?? чтобы пенсионер стал привлекател... Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа