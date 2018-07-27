За июль декларацию по акцизам на табак надо сдавать по старой форме. Но можно и по новой

Приказом ФНС от 15.02.2018 № ММВ-7-3/95@ утверждены форма, формат представления налоговой декларации по акцизам на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина в электронной форме и порядок ее заполнения.

Вышеназванный приказ ФНС вступает в силу с 16.07.2018.

Таким образом, представлять декларацию по новой форме налогоплательщикам необходимо при представлении указанной декларации за налоговый период по акцизам - август 2018 года.

Вместе с тем за налоговый период - июль 2018 года налоговым органам необходимо обеспечить прием от налогоплательщиков налоговых деклараций по акцизам по формам и форматам, утвержденным как Приказом ФНС № ММВ-7-3/95@, так и приказом Минфина от 14.11.2006 № 146н.

Такие разъяснение дает ФНС в письме № СД-4-3/13023 от 06.07.2018.

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