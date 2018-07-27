Какие экспортеры могут лишиться вычетов по НДС

В Госдуму поступил законопроект №519781-7 о поправках в главу 21 НК.

Автор законопроекта, депутат от «Единой России», предлагает исключить возможность получения налогового вычета по НДС налогоплательщиками по операциям реализации сырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в условиях дефицита средств государственного бюджета необходимо искать пути решения проблемы, которые были бы необременительны для большей части населения страны.

Именно в данном контексте предложение об отмене налогового вычета по НДС на экспорт сырьевых товаров (таких как топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки) является актуальным, так как позволит значительным образом снизить нагрузку на федеральный бюджет.

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