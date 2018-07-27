Налоговики назвали основные причины отказа в госрегистрации юрлиц и ИП

Управление ФНС Курганской области поделилось информацией о том, по какой причине чаще всего отказывают в госрегистрации организаций и ИП

Основные причины принятия решений об отказе:

представлен не полный комплект документов на государственную регистрацию. Перечень документов определяется положениями Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

нарушение положений «Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган» (утв. приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@), устанавливающих особенности заполнения заявлений. В частности: несоблюдение установленного типа и размера шрифта, невыполнение требований по заполнению заявлений заглавными печатными буквами, не заполнение в заявлении отдельных реквизитов, листов заявления, дописки и помарки, а также другие ошибки заполнения.

нет указания при государственной регистрации номера офиса (помещения) - как обязательного адресообразующего элемента структуры адреса юридического лица. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – руководителя не может находиться одновременно во всем населенном пункте, здании, цехе, офисном центре и т.д. Адрес юридического лица - это конкретное рабочее место, где данное лицо осуществляет свою служебную деятельность (в кабинете, квартире). Данная ошибка приводит к невозможности взаимодействия с юридическим лицом, как следствие служит основанием для отказа в государственной регистрации организации.

если общество с ограниченной ответственностью или юридическое лицо, учредитель ранее были исключены из ЕГРЮЛ как недействующие. Кроме того, на момент исключения у организации была задолженность перед бюджетом или запись о недостоверности, при условии, что на момент представления документов в регистрирующий орган не истекли три года с момента исключения данного юридического лица.

несоблюдение нотариальной формы представляемых документов. В отдельных случаях функции нотариального удостоверения могут выполнять должностные лица органов местного самоуправления. Нотариальное удостоверение подписи заявителя не требуется при создании юридического лица, при одновременной личной явке заявителей, а также в случаях регистрации предпринимателей, при условии их явки в Единый регистрационный центр или МФЦ.

Для безошибочного прохождения процедуры регистрации УФНС рекомендует использовать электронные сервисы службы на сайте www.nalog.ru:

Использование сервисов позволит контролировать заполнение заявлений и формирование пакета документов для государственной регистрации, ускорит сроки направления документов и получение документов по результатам регистрации (при этом посещения ЕРЦ, а также нотариуса, не требуется), позволит избежать ошибок при заполнении документов, а значит, привести количество отказов в государственной регистрации к минимуму.

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