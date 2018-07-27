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ЦБ не стал менять ключевую ставку

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В последний раз ставка была снижена на 0,25 п.п. в конце марта.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 сентября 2018 года.

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