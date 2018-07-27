ЦБ не стал менять ключевую ставку

А самое главное работа ради работы.. сначала заплати налоги на недры.. потом возмещаешь НДС.. ден...
Давно пора прикрыть эту лавочку с экспортом.Но такой закон вряд ли пройдет, слишком большие деньг...
По открытию дополнительных центров в регионах – только ЗА. На такую огромную страну, особенно с э...
Сдача квартиры -это нестабильный доход. то сдашь удачно , а то и 2 месяца нет желающих. И как пла...
Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Если налоговая шкала прогрессивная, то налогового аген...
Аноним, Вы писали:Это не власть , а оккупационная администрация. когда в подворотне в ...
НатальяС, Вы писали: начать с того, что не облагать налогом некий минимум, необход...
Аноним, Вы писали:Если налоговая шкала прогрессивная, то налогового агента быть не может. Наше го...
Прогрессивный налог должен быть.И да, я бы считала свои доходы и расходы, но я бухгалтер... А вот...
Это не власть , а оккупационная администрация.
Если налоговая шкала прогрессивная, то налогового агента быть не может. Наше государство не может...
Не отдам! Все равно сломает или потеряет
Это ж как надо работать, чтобы столько получать. Он хоть дома ночует или раскладушка в кабинете??...
автор забыл написать,что у нас как раз,для высоких зарплат,предусмотрен дерегресивный налог.после...
Ни разу не было проблем с бюджетными учреждениями.
Что за бред. Как можно подписать декларацию неустановленным лицом, если ключи все делаются ...
Отдыхайте на ККК. Нефиг по заграницам шастать
это не для простых работяг ....
полный пипец...прощайте негосударственные фонды...
В ПФР можно узнать о времени трудового стажа,но не о профессиональном стаже. Как узнать,что он сп...
Одна из величайших глупостей, которую я никак не понимаю, почему прожиточный минимум сравнивается...
Аноним, налоговики не дочитали закон до конца, это лишнее ))
предлагаю объединиться и подписать общее заявление в прокуратуру! всем, кому интересно, пишите че...
Это не демократично. Это экстремисты. Они не смотрят ЗомбоЯщик РФ - ский.Если бы посмотрели, то з...
начать с того, что не облагать налогом некий минимум, необходимый для существован...
Что-то я не помню ГУЛАГа ни в 60-е, нив 70-е, ни в 80-е. Ну а самая шикарная свобода слова была в...
Кто должен сообщатьАнтиотмывочный закон 115-ФЗ в ряде случаев предписывает идентифицировать ...
сотрудник ИФНС запрашивает счет, оплачивает с карты и приходит к вам со штрафом Сотрудник з...
Посещать заграницу смогут только избранные.
После истечения трех лет? я так понимаю НДФЛ и взносы все равно придется заплатить
"сумасшедший директор ООО решает оплатить счет со своего счета в сбербанк онлайне или попадется с...
. А хочет продолжать плакать что государство ему что-то должно, прежде чем он начнет с себя, начн...
Спуститесь на землю.......
а зачем защищать, сотрудник ИФНС запрашивает счет, оплачивает с карты и приходит к вам со штрафом...