ЦБ не стал менять ключевую ставку

MissCherie А самое главное работа ради работы.. сначала заплати налоги на недры.. потом возмещаешь НДС.. ден... Какие экспортеры могут лишиться вычетов по НДС

MissCherie Давно пора прикрыть эту лавочку с экспортом.Но такой закон вряд ли пройдет, слишком большие деньг... Какие экспортеры могут лишиться вычетов по НДС

Наталья - (Саратов) По открытию дополнительных центров в регионах – только ЗА. На такую огромную страну, особенно с э... В РФ могут закрыться все визовые центры

Аноним

Сдача квартиры -это нестабильный доход. то сдашь удачно , а то и 2 месяца нет желающих. И как пла... Сдал квартиру и спи спокойно: налоговый ад отменяется

Аноним

Бесполезная чушь Что будет ИП за обнал?

Аноним

Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Если налоговая шкала прогрессивная, то налогового аген... Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

Аноним

Аноним, Вы писали:Это не власть , а оккупационная администрация. когда в подворотне в ... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Прогрессивный налог должен быть.И да, я бы считала свои доходы и расходы, но я бухгалтер... А вот... Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

Аноним

Это не власть , а оккупационная администрация. Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Если налоговая шкала прогрессивная, то налогового агента быть не может. Наше государство не может... Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

Аноним

Не отдам! Все равно сломает или потеряет Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Это ж как надо работать, чтобы столько получать. Он хоть дома ночует или раскладушка в кабинете??... Министр финансов о своей зарплате в 1,73 млн рублей в месяц

Аноним

Что за бред. Как можно подписать декларацию неустановленным лицом, если ключи все делаются ... Пришли в налоговую с адвокатом - запишут в однодневки

Аноним

это не для простых работяг .... Как советский стаж помогает раньше выйти на пенсию

Аноним

В ПФР можно узнать о времени трудового стажа,но не о профессиональном стаже. Как узнать,что он сп... С 1 июля заверяйте копии трудовых книжек по новым правилам (образец)

Аноним

Одна из величайших глупостей, которую я никак не понимаю, почему прожиточный минимум сравнивается... Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

Над.К Аноним, налоговики не дочитали закон до конца, это лишнее )) Как применять ККТ при безналичных платежах

Аноним

Окна Овертона? Сдать декларацию для налоговой амнистии можно только на бумаге

Аноним

предлагаю объединиться и подписать общее заявление в прокуратуру! всем, кому интересно, пишите че... Откуда банки берут контакты руководителей новых компаний? Неужели их сливает ИФНС?

Аноним

Это не демократично. Это экстремисты. Они не смотрят ЗомбоЯщик РФ - ский.Если бы посмотрели, то з... Парламент Молдавии принял налоговую реформу, снижающую налоги. Оппозиция недовольна

Аноним

Что-то я не помню ГУЛАГа ни в 60-е, нив 70-е, ни в 80-е. Ну а самая шикарная свобода слова была в... Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

Аноним

Кто должен сообщатьАнтиотмывочный закон 115-ФЗ в ряде случаев предписывает идентифицировать ... Бухгалтеры должны выявлять подозрительных клиентов: Росфинмониторинг рассказал, каких доносов ждет

Аноним

сотрудник ИФНС запрашивает счет, оплачивает с карты и приходит к вам со штрафом Сотрудник з... Бухгалтеры придумывают, как защититься от неожиданных поступлений на счет от физлиц

Аноним

После истечения трех лет? я так понимаю НДФЛ и взносы все равно придется заплатить Подотчетные средства: если нет возврата

Аноним

"сумасшедший директор ООО решает оплатить счет со своего счета в сбербанк онлайне или попадется с... Бухгалтеры придумывают, как защититься от неожиданных поступлений на счет от физлиц

Аноним

. А хочет продолжать плакать что государство ему что-то должно, прежде чем он начнет с себя, начн... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры