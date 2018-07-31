Как считать пени на долги по налогам, образовавшиеся до 1 октября 2017

glav=buh так как за одну платежку вне зарплатного проекта работодатель платит в среднем от 25 до 30 руб., ... Сотрудник сам выбирает банк для получения зарплаты. А платит за этот выбор работодатель

Аноним

А есть веб-сервис к данной вункции? Революция от ФНС по проверке контрагентов. Сервис полностью обновили. Теперь там есть данные по недоимкам

Аноним

elena.noxa, Вы писали:А получающие и получавшие зарплату в конвертах не хотят выйти на митинг?&nb... В Москве прошли два митинга против повышения пенсионного возраста

Старый ворчун Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Мой фельетон: Что мы всё рыдаем? В Абхазии пенсии 500 рублей ... Сколько получают московские и подмосковные пенсионеры

Аноним

Увеличим штат трудинспекторов, чтобы успевали проверять % работающих предпенсионеров. ... Предложение: 20% штата предприятия должны составлять предпенсионеры

Татьяна-Васильевна очередной бред... квота на инвалидов, квота на предпенсионеров, а скоро и квота на "после института" Предложение: 20% штата предприятия должны составлять предпенсионеры

Аноним

Пока плешивый карлик у власти - так и будет, он умеет только повышать налоги и штрафы, да сорить ... Пониженные тарифы взносов при УСН отменяются с 2019 года. Это справедливо?

Аноним

Выплата арендодателю-физлицу наличными (понятно) или по безналичному расчету(перевод на банковски... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Аноним, Вы писали:Ну да, заработали столько, что аж пришлось людям отсрочить выход на пенсию на 5... Что принес России чемпионат мира по футболу

Аноним

У нас не приняли отчет по НДС пока директор ЛИЧНО не пришел в налоговую. По доверке не принимали.... Пришли в налоговую с адвокатом - запишут в однодневки

elena.noxa А получающие и получавшие зарплату в конвертах не хотят выйти на митинг? В Москве прошли два митинга против повышения пенсионного возраста

Anka-1 А делать что эти люди будут? Курьерами работать? На днях видела в соцсетях предложение о работе..... Предложение: 20% штата предприятия должны составлять предпенсионеры

Аноним

Ну и что, что не работают. Согласно конституции Труд свободен. Каждый волен трудиться или не труд... 30% трудоспособных граждан официально не работают

Аноним

Только работы в нашей стране на побережье в разы больше. И платят лучше ;) Даже с учетом того, чт... Сколько получают московские и подмосковные пенсионеры

Аноним

тайна исповеди на очереди? Путин подписал закон о доступе налоговиков к аудиторским данным

Аноним

а раньше то чем думали, почему опять за чужой счет решать свои проблемы Предложение: 20% штата предприятия должны составлять предпенсионеры

Аноним

У меня вопрос если зп постоянная без удержания и надбавок какой должен быть вывод на получен... Применяется ли районный коэффициент при расчете отпускных?

Над.К Сезон, что в Сочи, что в Абхазии одинаков, как и море. Только работы в нашей стране на поб... Сколько получают московские и подмосковные пенсионеры

Над.К СЗВК-3 мы на всех сотрудников за все периоды в трудовой книжке сдавали. Не все попали под ... Как подтвердить стаж для пенсии: консультации «пенсионщиков»

Аноним

Конечно, наличие профессионально адвоката, это риск для налоговой. Это и ежу понятно. Вообще надо... ФНС ответила адвокатам, почему их участие в делах подозрительно

Аноним

Почему бы нашему правительству не ввести повышенный налог в пенсионный фонд и в другие фонды на з... Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

Аноним

в моем мире все реально, а вот на сайте, к сожалению, полно "страшилок" Ну вот меня вызвал... Как ФНС аннулирует декларации: в чем опасность для вас

Natali Kr Над.К, Вы писали:А ПФР сам у себя не может посмотреть отсутствие / наличие страхового стажа? и че... Как подтвердить стаж для пенсии: консультации «пенсионщиков»

Аноним

Мы уже влетели, с этой арендой. Имели неосторожность с расчетника на карту перевести арендн... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Полные идиоты те... А кто-то сомневался? Принцип Парето: 20 / 80, вторая цифра ничего не реш... Около 60% работающих трудятся без желания

Аноним

Над.К, Вы писали: Вообще-то насчет работающих все ровно наоборот - из Абхазии еду в сезон ра... Сколько получают московские и подмосковные пенсионеры

Аноним

Да, еще гений Пушкин писал:Паситесь, мирные народы!Вас не разбудит чести клич.К чему стадам дары ... Адвокаты нажаловались в Генпрокуратуру на письмо ФНС