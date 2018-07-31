Как считать пени на долги по налогам, образовавшиеся до 1 октября 2017

так как за одну платежку вне зарплатного проекта работодатель платит в среднем от 25 до 30 руб., ...
А есть веб-сервис к данной вункции?
Аноним, Вы писали:Выплата арендодателю-физлицу наличными (понятно) или по безналичному расчету(пе...
elena.noxa, Вы писали:А получающие и получавшие зарплату в конвертах не хотят выйти на митинг?&nb...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Мой фельетон: Что мы всё рыдаем? В Абхазии пенсии 500 рублей ...
Увеличим штат трудинспекторов, чтобы успевали проверять % работающих предпенсионеров.  ...
очередной бред... квота на инвалидов, квота на предпенсионеров, а скоро и квота на "после института"
Пока плешивый карлик у власти - так и будет, он умеет только повышать налоги и штрафы, да сорить ...
Выплата арендодателю-физлицу наличными (понятно) или по безналичному расчету(перевод на банковски...
Охраняемая территория, свои пляжи, ресторанчики, видеокамеры по периметру и прочее.  ...
Аноним, Вы писали:Ну да, заработали столько, что аж пришлось людям отсрочить выход на пенсию на 5...
У нас не приняли отчет по НДС пока директор ЛИЧНО не пришел в налоговую. По доверке не принимали....
А получающие и получавшие зарплату в конвертах не хотят выйти на митинг?
А делать что эти люди будут? Курьерами работать? На днях видела в соцсетях предложение о работе.....
Ну и что, что не работают. Согласно конституции Труд свободен. Каждый волен трудиться или не труд...
Аноним, Вы писали:
НАРОД, ЕСТЬ КОНКРЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Хочу знать ваше аргументированное
мнение,...
Только работы в нашей стране на побережье в разы больше. И платят лучше ;) Даже с учетом того, чт...
тайна исповеди на очереди?
Каждый видит то, что хочет увидеть. Один: "Да лучше бы детям-сиротам раздали". Другой: "Всё класс...
а раньше то чем думали, почему опять за чужой счет решать свои проблемы
У меня вопрос если зп постоянная без удержания и надбавок какой должен быть вывод на получен...
Договор ГПХ оплачиваем через свой расчетный счет на карту физ лица(выдачи наличных нет) - чек п...
Сезон, что в Сочи, что в Абхазии одинаков, как и море. Только работы в нашей стране на поб...
СЗВК-3 мы на всех сотрудников за все периоды в трудовой книжке сдавали. Не все попали под ...
Конечно, наличие профессионально адвоката, это риск для налоговой. Это и ежу понятно. Вообще надо...
Почему бы нашему правительству не ввести повышенный налог в пенсионный фонд и в другие фонды на з...
в моем мире все реально, а вот на сайте, к сожалению, полно "страшилок" Ну вот меня вызвал...
Над.К, Вы писали:А ПФР сам у себя не может посмотреть отсутствие / наличие страхового стажа? и че...
Мы уже влетели, с этой арендой. Имели неосторожность с расчетника на карту перевести арендн...
мне кажется было бы уместно прописать в законе, о среднесписочной численности сотрудников в орган...
Полные идиоты те... А кто-то сомневался? Принцип Парето: 20 / 80, вторая цифра ничего не реш...
Над.К, Вы писали: Вообще-то насчет работающих все ровно наоборот - из Абхазии еду в сезон ра...
Да, еще гений Пушкин писал:Паситесь, мирные народы!Вас не разбудит чести клич.К чему стадам дары ...
А мне ФНС подозрительна. Странная она какая то.