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Как считать пени на долги по налогам, образовавшиеся до 1 октября 2017

На основании Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ с 1 октября вступил в силу новый порядок расчета пеней по налоговой задолженности.

Таким образом, в отношении недоимки, образовавшейся у организации до 01.10.2017, пени начисляются исходя из одной трехсотой действовавшей в дни просрочки ставки рефинансирования ЦБ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-02-08/50219 от 18.07.2018.

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