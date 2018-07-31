Когда КФХ может производить алкоголь

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона № 171-ФЗ производство и оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) осуществляются организациями.

Федеральный закон № 171-ФЗ не содержит определения понятия «организация». Вместе с тем, в Минфине полагают, что под организациями в данном законе понимаются юрлица, зарегистрированные в установленном порядке в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных ГК.

В соответствии с пунктом 5 статьи 23 ГК граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без образования юрлица на основе соглашения о создании КФХ, заключенного в соответствии с законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве.

При этом согласно абзацу первому пункта 1 статьи 86.1 ГК граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского хозяйства без образования юрлица на основе соглашения о создании КФХ, вправе создать юрлицо - КФХ.

Таким образом, в случае госрегистрации КФХ в качестве юрлица такое КФХ вправе осуществлять производство алкогольной продукции.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-14-11/45604 от 02.07.2018.

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