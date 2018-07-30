«Заботу» о пенсионерах снизят на 51 млрд руб. Наверное, так надо…

Речь пойдет о корректировке бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Почти каждый из нас в той или иной степени зависит от того, есть деньги в бюджете или нет. Конечно, надо радоваться, потому что теперь, благодаря росту цен на нефть, бюджет получает уже дополнительный доход в размере 1 триллион 755 миллиардов 300 миллионов рублей. Это увеличение дохода бюджета как раз за счет увеличения стоимости цены на нефть и газ, а от экономики бюджет получает дополнительно, благодаря действиям налоговых органов, более 400 миллиардов рублей. Общее увеличение бюджета составит 1,8 триллиона рублей, и наш бюджет становится профицитным, т.е. денег в бюджете будет больше, чем спланировано к расходам,

Почему я тогда драматизирую, раз денег становится больше? Я не драматизирую, мне просто интересно, почему денег становится почти на 2 трлн рублей больше, а при этом значительно уменьшается объем бюджетных ассигнований по направлению развития пенсионной системы? Всего-навсего на 51 млрд 481 млн 800 тыс. руб… Наверное, так надо. — удивился Владимир Туров, практикующий и ведущий специалист по планированию налогов.

Еще пример. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан» тоже будет уменьшен на 4 млрд 152 млн 400 тыс. руб.

Тем не менее, в этом документе есть и хорошие новости: объем бюджетных ассигнований Следственному комитету России увеличен на 721 млн руб. Ассигнования на обеспечение деятельности отдельных государственных федеральных органов в 2018 году увеличены на 4 млрд 769 млн 800 тыс. рублей. Действительно, все правильно: на социальную поддержку граждан уменьшаем финансирование на 4 млрд, а на государственные органы власти увеличиваем на 4 млрд 769 млн. Так и надо поступать…Ну, и в конце немножко «отщипнем» на развитие здравоохранения: ассигнования увеличат на 3 млрд 529 млн руб.

Напишу аккуратно. Я не знаю точно, почему Следственному комитету добавили 721 млн руб., почему увеличили финансирование государственных органов власти на 4 млрд 769 млн 800 тыс. руб. Может быть, действительно, их надо финансировать и действительно, нужно уменьшать финансирование развития пенсионной системы… Может быть, есть какие-то железобетонные основания? В таком случае давайте опубликуем эти основания. Давайте сделаем их общедоступными. А то немножко непонятно… Денег в бюджете становится на 2 трлн руб. больше, бюджет становится процифитным почти на 482 млрд руб., но при этом финансирование развития пенсионной системы урезаем на 51 млрд 481 млн руб. Не очень понятно... — Владимир Туров.

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