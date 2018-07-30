В выходные в Москве прошли два митинга против повышения пенсионного возраста.

В субботнем митинге принимали участие представители фракции КПРФ, «Левого фронта», объединения Народно-патриотического союза России, движения Социалистическая Альтернатива и активисты по защите прав обманутых дольщиков, Российское социалистическое движение.

Заявку на проведение акции подали представители фракции КПРФ. Заявленная численность мероприятия — до 10 тыс. человек. По оценкам правоохранительных органов в митинге приняло участие 6,5 тыс. человек.

В воскресенье на том же проспекта Сахарова прошла другая протестная акция. На митинге собрались граждане с флагами и символикой Либертарианской партии России, партий «Яблоко» и «Демократический выбор», движения «Открытая Россия», анархистских и феминистских движений, а также сторонники оппозиционера Алексея Навального (сам он присутствовал тоже).

По заявлению глава МВД, в воскресной акции приняло участие 2,5 тыс. митингующих. Однако представители Либертанской партии заявили «Интерфаксу», что на митинге присутствует 5 тыс.человек.

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