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Госпошлина на электронную регистрацию юрлиц и ИП отменена

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон от 29.07.2018 № 234-ФЗ об отмене госпошлины на электронную регистрацию.

С 1 января 2019 года пошлина не будет взиматься за регистрацию, ликвидацию и реорганизацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае подачи необходимых документов в электронном виде.

Ранее регистрация юрлица стоила 4 тыс. рублей, а индивидуального предпринимателя — 800 рублей. За реорганизацию и ликвидацию юрлица госпошлина уплачивается в размере 800 рублей, а за прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — в размере 160 рублей.

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