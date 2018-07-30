Аноним

assolato2006, Вы писали:Откуда такие цифры то берут, про пенсию в 20000 в Москве? Так ... Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

Аноним

Чё вы Врёте? Документ в ПДФ. ПОДПИСИ НЕТ!Не надо мне верить.. Пройдите по ссылке и смотрите сами. Госпошлина на электронную регистрацию юрлиц и ИП отменена

Аноним

Интересно, что по ТВ об этом ни слова....Свободные демократические масс-медиа? В Москве прошли два митинга против повышения пенсионного возраста

Аноним

Любому ГБ не обойтись без звонка, на малом, среднем, крупном предприятии/фирме... такова &n... Отпуск главного бухгалтера без звонков и срочных вызовов: реально ли это?

Аноним

Аноним, Вы писали: 5 лет * 14 000 *12 мес = 840 000 руб. у меня украдут. Нет. Ведь эти ... Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

id159345999 Так и я о том же, что за отпуск, если меняется только место работы? Типа, ты на отдыхе, а по факт... Отпуск главного бухгалтера без звонков и срочных вызовов: реально ли это?

Аноним

Ну. собрались. Ну, поорали. И чЁ????? Полегчало им наверно. А митинг надо молча проводить?&... В Москве прошли два митинга против повышения пенсионного возраста

Аноним

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Аноним

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Аноним

наша организация писала запрос на ЗаЧестныйБизнес - почему у нас рейтинг низкий, хотя работаем 12... СБИС дает хорошую оценку репутации компании-банкрота?

Аноним

А если зарплата 12000-00 с чего откладывать? Это реально откладывать с с зарплаты 80-100 тысяч ру... Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

Аноним

4890 4943 0225 5146 мошенник Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

то есть нищая Молдавия может снижать налоги и взносы, а богатейшая Россия - никак? Грустно... Парламент Молдавии принял налоговую реформу, снижающую налоги. Оппозиция недовольна

Аноним

Надо быть полным Идиотом, что бы работать на Буржуя с Желанием. Однако таких 40% видимо )))... Около 60% работающих трудятся без желания

katrin0610 29 налоговая не приняла 4 организации у меня за 2 кв 2018, Ошибка 0300300028; Не идентифицир... Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС

Аноним

Люди работают за деньги. Демократия нонче. При чём здесь желание?Надо быть полным Идиотом, что бы... Около 60% работающих трудятся без желания

Аноним

И́МИДЖМужской родЦеленаправленно формируемый образ политического деятеля, телевизионного вед... Что принес России чемпионат мира по футболу

assolato2006 Откуда такие цифры то берут, про пенсию в 20000 в Москве? Мама моя всю жизнь на заводе, ветеран т... Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

Аноним

Я бы платил сам. Хорошая в США система. Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

Аноним

Ну. собрались. Ну, поорали. И чЁ????? Полегчало им наверно. В Москве прошли два митинга против повышения пенсионного возраста

Аноним

Брехня. Ни чего он не подписывал. ПОДПИСИ НЕТ! Путин подписал закон о доступе налоговиков к аудиторским данным

Аноним

Вывод: - Что бы вас не воровали деньги с карты, не пользуйтесь картами. Где за границей могут похитить деньги с вашей карты

Аноним

Пенсионеры при капитализме и демократии ненужный баласт, мешающий демократам разворовывать бюджет... «Заботу» о пенсионерах снизят на 51 млрд руб. Наверное, так надо…

Аноним

Справедливо для кого?То, что справедливо для одного, НЕ справедливо для другого.Справедливость, ч... Пониженные тарифы взносов при УСН отменяются с 2019 года. Это справедливо?

Аноним

Нравится холопам пахать на буржуев до смерти В Москве прошли два митинга против повышения пенсионного возраста

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Это не власть , а оккупационная администрация. ког... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

А я нанесу вред здоровью какому-нибудь чиновнику, по настроению, и сяду в тюрьму. Пусть гос... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

Презумпция виновности. "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать.." Пришли в налоговую с адвокатом - запишут в однодневки

Аноним

"Комментируя будущие нововведения, наши читатели обратили внимание коллег на тарифы банков за пе... Сотрудник сам выбирает банк для получения зарплаты. А платит за этот выбор работодатель

Аноним

власти пишут, что средняя пенсия 14 000 руб... вот мне на пенсию в 60 лет, как был договор с госу... Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

Аноним

А налог на защиту от абсурдных законов будет? Вводится налог на антитеррор. Пенсия строгого режима

Аноним

Власть успешно выполняет свои планы по грабежу населения! Вводится налог на антитеррор. Пенсия строгого режима