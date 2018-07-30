Госпошлина на электронную регистрацию юрлиц и ИП отменена

assolato2006, Вы писали:Откуда такие цифры то берут, про пенсию в 20000 в Москве? Так ...
Чё вы Врёте? Документ в ПДФ. ПОДПИСИ НЕТ!Не надо мне верить.. Пройдите по ссылке и смотрите сами.
Интересно, что по ТВ об этом ни слова....Свободные демократические масс-медиа?
Любому ГБ не обойтись без звонка, на малом, среднем, крупном предприятии/фирме... такова &n...
Аноним, Вы писали: 5 лет * 14 000 *12 мес = 840 000 руб. у меня украдут. Нет. Ведь эти ...
Так и я о том же, что за отпуск, если меняется только место работы? Типа, ты на отдыхе, а по факт...
Ну. собрались. Ну, поорали. И чЁ????? Полегчало им наверно. А митинг надо молча проводить?&...
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наша организация писала запрос на ЗаЧестныйБизнес - почему у нас рейтинг низкий, хотя работаем 12...
А если зарплата 12000-00 с чего откладывать? Это реально откладывать с с зарплаты 80-100 тысяч ру...
4890 4943 0225 5146 мошенник
то есть нищая Молдавия может снижать налоги и взносы, а богатейшая Россия - никак? Грустно...
Надо быть полным Идиотом, что бы работать на Буржуя с Желанием. Однако таких 40% видимо )))...
29 налоговая не приняла 4 организации у меня за 2 кв 2018, Ошибка 0300300028; Не идентифицир...
id159345999, Вы писали:А если бухгалтер один? И даже секретаря в организации нет? Как уйти в отпу...
Люди работают за деньги. Демократия нонче. При чём здесь желание?Надо быть полным Идиотом, что бы...
И́МИДЖМужской родЦеленаправленно формируемый образ политического деятеля, телевизионного вед...
Откуда такие цифры то берут, про пенсию в 20000 в Москве? Мама моя всю жизнь на заводе, ветеран т...
Я бы платил сам. Хорошая в США система.
Ну. собрались. Ну, поорали. И чЁ????? Полегчало им наверно.
Брехня. Ни чего он не подписывал. ПОДПИСИ НЕТ!
Вывод: - Что бы вас не воровали деньги с карты, не пользуйтесь картами.
Пенсионеры при капитализме и демократии ненужный баласт, мешающий демократам разворовывать бюджет...
Справедливо для кого?То, что справедливо для одного, НЕ справедливо для другого.Справедливость, ч...
А если бухгалтер один? И даже секретаря в организации нет? Как уйти в отпуск?
Последнее предложение исправьте!
Нравится холопам пахать на буржуев до смерти
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Это не власть , а оккупационная администрация. ког...
А я нанесу вред здоровью какому-нибудь чиновнику, по настроению, и сяду в тюрьму. Пусть гос...
Презумпция виновности. "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать.."
"Комментируя будущие нововведения, наши читатели обратили внимание коллег
на тарифы банков за пе...
власти пишут, что средняя пенсия 14 000 руб... вот мне на пенсию в 60 лет, как был договор с госу...
А налог на защиту от абсурдных законов будет?
Власть успешно выполняет свои планы по грабежу населения!
Страшны не американский госдеп и нато, они всегда были врагами и не скрывают этого.Ст...