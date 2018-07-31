В России произошла судебная реформа

Владимир Путин подписан Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ, внесший изменения в судебную систему России.

Законопроект был разработан Советом Федерации в целях разделения апелляционных и кассационных судов.О принятом законе подробно рассказал портал «Право.ru».

Согласно новому документу, будет сформировано пять апелляционных судов общей юрисдикции, девять кассационных и по одному кассационному и апелляционному военному суду. Кассационные суды будут базироваться в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове и Владивостоке, а военный — в Новосибирске. Апелляционные суды — в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске. В Московской области (г. о. Власиха) будет размещен апелляционный военный суд.

Новые апелляционные суды будут пересматривать дела, которые по первой инстанции разрешают суды субъектов (Верховные суды республик, областные, краевые суды). В их же ведении окажутся споры по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Новые апелляционные суды будут вышестоящими судебными инстанциями по отношению к действующим на территории верховным судам республик, областным судам и прочим. Так, например, 4-й апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) будет вышестоящей инстанцией для соответствующих судов Мордовии, Татарстана, Самарской, Пензенской, Ульяновской и других областей (зеленая штриховка на карте).

Кассационный суд общей юрисдикции по аналогии рассматривает дела в качестве суда кассационной инстанции и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Он будет являться вышестоящей судебной инстанцией по отношению к действующим на территории соответствующего судебного кассационного округа федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям.

Помимо основных судов, закон позволяет создать постоянные судебные присутствия по другому адресу. Это поможет обеспечить доступность правосудия для тех, кто живет в отдаленных районах.

Кассационные и апелляционные суды должны начать работу не позднее октября 2019 года, решение о дате примет пленум Верховного суда. Судей в новые образования назначат уже в середине октября этого года.

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