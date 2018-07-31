ФНС предложила сдавать декларацию по ЕНВД по рекомендованной форме, а не утвержденной

Неожиданное предложение налогоплательщикам и нижестоящим налоговым органам сделала ФНС в письме № СД-4-3/14369@ от 25.07.2018 г.

Руководство налогового ведомства предлагает сдавать декларацию по ЕНВД за 3 квартал по рекомендованной форме. Правда, касается это только ИП, которым надо заявить вычет на покупку ККТ.

Ныне действующая декларация не имеет полей для указания суммы вычета. Новая форма разрабатывается аж с конца прошлого года и до сих пор не утверждена в Минюсте.

Судя по письму, приказ с новой формой наконец был в ФНС подписан и отправлен в Минюст. Однако почему-то налоговики посчитали нужным опубликовать рекомендованную форму.

Заметим, что Налоговый кодекс не содержит положений, позволяющих отчитываться налоговыми декларациями по рекомендованным, а не утвержденным формам.

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