За год работы в аутсорсинге бухгалтер приобретает опыт, как за 5 лет работы в обычной фирме

Читательница нашего форума попросила коллег поделиться нюансами работы в аутсорсинговой бухфирме, так как до сих пор она вела учет только в конкретной отдельно взятой компании.
Работала и работаю всегда наемным бухгалтером напрямую у работодателя, поэтому нюансов работы в бухфирмах не знаю. Поделитесь пож-та опытом, в чем отличия для меня как работника (плюсы-минусы).
- kne6
Участники обсуждения отметили, что аутсорсинг – это работа в условиях многозадачности, здесь в плане опыта один год работы – это как пять лет в обычной фирме.
Из плюсов работы в аутсорсинге - приобретение огромного опыты по разным направления.
Из минусов – постоянно приходится переключаться на разные задачи, общаться с разными клиентами. Кроме того, бухгалтеры отмечают, что зарплата в аутсорсинге не очень большая. «Подумайте, нужна Вам нервотрепка за копейки???», - предупреждают они коллегу.
Участники обсуждения также отмечают, что иногда бухгалтеров-аутсорсеров переманивают к себе клиенты, а значит есть возможность выбрать себе хорошего работодателя и уйти к нему «на постоянку».
А в чем по-вашему, плюсы и минусы работы в бухгалтерском аутсорсинге?
Обсуждение происходит в теме форума «На работу в аутсорсинговую фирму?»
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