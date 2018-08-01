Счетная палата хочет проверить заявления «молчунов», потерявших доход при смене ПФР на НПФ

Счетная палата считает необходимым провести дополнительную проверку 189,6 тыс. заявлений граждан, которые в 2015 году подали заявление о досрочном переводе пенсионных накоплений из ПФР в негосударственные пенсионные фонды и в результате потеряли инвестдоход на свои накопления в размере 258,5 млн рублей. Такие данные из отчета Счетной палаты о проверке деятельности ряда НПФ и ПФР в 2014-2017 годах приводит ТАСС.

Аудиторы установили, что информационно-разъяснительная работа по разъяснению материальных прав застрахованных лиц при подаче заявлений о досрочном переходе ПФР не была организована. Таким образом люди просто не знали, что они теряют свои накопления.

Общая численность «молчунов», перешедших из ПФР в НПФ, составила 3,575 млн человек, они перевели 227,6 млрд рублей, уточняется в материалах СП.

Как напоминает СП, вариант пенсионного обеспечения, предусматривающий направление на финансирование накопительной пенсии 6% индивидуальной части тарифа страхового взноса, установлен для лиц 1967 года рождения и моложе, которые до 31 декабря 2015 года заключили договор обязательного пенсионного страхования и обратились с заявлением о переходе в НПФ или о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании. При этом подача для них заявлений о досрочном переходе в ПФР (НПФ) законом не была предусмотрена.

«Такой порядок реализации прав застрахованных лиц, которые в отсутствие информационно-разъяснительной кампании по разъяснению материальных прав до 31 декабря 2015 года должны были выбрать свой вариант пенсионного обеспечения в совокупности с одновременной реализацией прав застрахованных лиц на досрочный переход от одного страховщика к другому и отсутствии для них в законодательстве каких-либо особенностей, привел к нарушениям их материальных прав в виде утраты инвестиционного дохода за 2015 год», — заключает СП.

Чтобы избежать возникновения подобных ситуаций в дальнейшем, был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании». Он подписан Президентом РФ 29 июля.

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