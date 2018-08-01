Утверждены списки стран, обменивающихся страновыми отчетами и финансовой информацией

В связи с присоединением России к международному автоматическому обмену информацией для целей налогового контроля в Налоговом Кодексе РФ закреплены правила предоставления документов по международным группам компаний ее участниками. Об этом напоминает УФНС Сахалинской области. Кроме того, регламентирован порядок автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий), а также порядок обмена страновыми отчетами в соответствии с международными обязательствами.

Приказом от 30.05.2018 №ММВ-7-17/359@ ФНС России утвердила перечень иностранных государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами. В него вошли 49 государств и 2 территории.

В рамках соответствующих международных договоров в автоматическом режиме будет осуществляться обмен финансовой информацией с компетентными органами иностранных юрисдикций.

В перечень таких юрисдикций вошли 62 государства и 11 территорий (приказ ФНС России от 30.05.2018 №ММВ-7-17/360@).

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