Начинайте сдавать СЗВ-М за июль

И в статье 1.2, на которую Вы ссылатесь (п. 2) говорится о том же: " При осуществлении расче...
Над.К, Вы писали:тысячу планшетных компьютеров с клавиатурой по 170,85 тыс. рублей...
Undine, Вы писали:от здесь https://www.fontanka.ru/2018/08/01/049/ пишут, что перенесе...
Над.К, Вы писали:Надежда, не противоречу, поскольку сдатчик вторсырья может считаться КЛИЕНТОМ хо...
Так, дак этот закон ведь еще не принят до конца. И аппаратов нет, я где ни спрашивала у продавцов...
Так это всего лишь статистика. Знаю кучу людей, которые в поликлинику со всякими обыденными боляч...
Общепринятое понимание формулировки "клиент" - это все же потребитель (например, услуг по приему ...
Обещанное к 01/08 - "не взлетело", сайт pb.nalog.ru недоступен...
С определением "клиента" проблемы могут быть, конечно, поскольку клиентом может быть любая сторон...
Надежда, не противоречу, поскольку сдатчик вторсырья может считаться КЛИЕНТОМ хозяйствующего субъ...
Фу ты, не заказчик, исполнитель, конечно ))
Аноним, Вы писали:Я уважаю В.В. и горжусь нашей страной,ведь он поднял Россию с колен и я это оче...
Над.К, Вы писали:что чек с признаком "расход" пробивается только при выплате средств ПОКУПАТЕЛЮ (...
А вчера-то в новостях так красиво всё народу изложили, в картинках! Что вот, мол, не работало, а ...
Вот если подотчетник предъявил доверенность и документы оформлены именно на организацию, тогда м...
Таблица мягко говоря напрягает электронными средствами платежа. Придумали вдруг бумажные ПП и кви...
А никто не знает, что такое "место осуществления расчетов" в разрезе 54-ФЗ при безналичных ...
Да и с авансов не платится ни НДФЛ, ни взносы Вы пробовали отплатить со спец счета аванс бе...
Может специальные какие-то, пуленепробиваемые)
Аноним, Вы писали:ам хоть на 27 копеек по почте прислали, нам вообще на 4 копейки. Вот эффективно...
Над.К, Вы писали:, то значит, что он покупал от имени организации, а не себе лично. Вот есл...
Какая ККТ подходит под "Выплата" арендодателю-физлицу наличными или по безналичному расчету.не мо...
Над.К, Вы писали:sv777, если в каждом месте расписывать, что видите ли речь именно о физлица...
, то значит, что он покупал от имени организации, а не себе лично. Вот если подотчетник пре...
Какая ККТ подходит под "Выплата" арендодателю-физлицу наличными или по безналичному расчету.не мо...
На 0 рублей 00 копеек О_о у меня тоже такое приходило, но по ТКС, а вообще тема свер...
sv777, если в каждом месте расписывать, что видите ли речь именно о физлицах, не ИП, то табл...
ага, пришел защищаться, а не голову на плаху ложить-виновен!!!
ну не работают и что? В оффшоры они деньги не уводят, что заработал, то и отнес в магазин
Если вы у него вот это все не покупаете, то ККТ не надо применять. По уже не раз написанной причи...
Аноним, Вы писали:Елена_N, Вы писали:ToT, Вы писали:Почему не расстрел? А что толку? С...
Над.К, Вы писали: Спасибо, просто пункт 12, написан как то коряво, получается, что надо Нормально...
это что за бред я прочел?
тысячу планшетных компьютеров с клавиатурой по 170,85 тыс. рублейА чего, дороже не...