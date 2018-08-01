Начинайте сдавать СЗВ-М за июль

Аноним

И в статье 1.2, на которую Вы ссылатесь (п. 2) говорится о том же: " При осуществлении расче... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Над.К, Вы писали:тысячу планшетных компьютеров с клавиатурой по 170,85 тыс. рублей... Минобороны закупит тысячу планшетов по 170 тыс. рублей

Аноним

Над.К, Вы писали:Надежда, не противоречу, поскольку сдатчик вторсырья может считаться КЛИЕНТОМ хо... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Nаdine Так это всего лишь статистика. Знаю кучу людей, которые в поликлинику со всякими обыденными боляч... Минздрав назвал самые «здоровые» регионы России

Аноним

Общепринятое понимание формулировки "клиент" - это все же потребитель (например, услуг по приему ... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

С определением "клиента" проблемы могут быть, конечно, поскольку клиентом может быть любая сторон... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Фу ты, не заказчик, исполнитель, конечно )) 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Аноним, Вы писали:Я уважаю В.В. и горжусь нашей страной,ведь он поднял Россию с колен и я это оче... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

Над.К, Вы писали:что чек с признаком "расход" пробивается только при выплате средств ПОКУПАТЕЛЮ (... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

yng А вчера-то в новостях так красиво всё народу изложили, в картинках! Что вот, мол, не работало, а ... Запуск «Прозрачного бизнеса» опять отложен

Аноним

Вот если подотчетник предъявил доверенность и документы оформлены именно на организацию, тогда м... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Таблица мягко говоря напрягает электронными средствами платежа. Придумали вдруг бумажные ПП и кви... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

А никто не знает, что такое "место осуществления расчетов" в разрезе 54-ФЗ при безналичных ... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Да и с авансов не платится ни НДФЛ, ни взносы Вы пробовали отплатить со спец счета аванс бе... Специальный счет: инструкция для бухгалтера

Аноним

Может специальные какие-то, пуленепробиваемые) Минобороны закупит тысячу планшетов по 170 тыс. рублей

Аноним

Аноним, Вы писали:ам хоть на 27 копеек по почте прислали, нам вообще на 4 копейки. Вот эффективно... Компании пришлось судиться с налоговиками из-за древних пеней в 1 копейку

Аноним

На 0 рублей 00 копеек О_о у меня тоже такое приходило, но по ТКС, а вообще тема свер... Компании пришлось судиться с налоговиками из-за древних пеней в 1 копейку

StugIII ну не работают и что? В оффшоры они деньги не уводят, что заработал, то и отнес в магазин 30% трудоспособных граждан официально не работают

Аноним

Кто бы сомневался!!! Только 10% компаний не будут поднимать цены из-за роста НДС