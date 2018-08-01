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Начинайте сдавать СЗВ-М за июль

Сегодня стартовала очередная отчетная кампания по сдаче СЗВ-М.

Представить отчет за июль 2018 надо до 15 августа 2018 включительно.

За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений предусмотрено применение финансовых санкций в размере 500 рублей в отношении каждого работника.

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