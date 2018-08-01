Клерк.Ру
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Запуск «Прозрачного бизнеса» опять отложен

Запуск в эксплуатацию сервиса «Прозрачный бизнес» опять отложен. На этот раз на 10 дней, т.е. до 10 августа. Такую информацию получила «Фонтанка», обратившаяся за разъяснениями в ФНС.

Это уже третья несостоявшаяся попытка запуска. Впрочем, пользователи Клерка изначально были скептически настроены и не верили, что именно сегодня сервис заработает.

1 августа 2018 в сервисе должны были появиться данные, содержащие информацию о специальных налоговых режимах, применяемых организациями, об участии в консолидированной группе налогоплательщиков, о среднесписочной численности.

После 1 октября 2018-го ФНС планировала публиковать сведения о доходах и расходах предприятий, а также уплаченных ими налогах.

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Мнения
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2 мнения
Клерк
yng
, Санкт-Петербург
А вчера-то в новостях так красиво всё народу изложили, в картинках! Что вот, мол, не работало, а завтра как заработает, так заживём! Интересно, сегодня так же красиво в картинках расскажут, как ФНС обос......лась в очередной раз?
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