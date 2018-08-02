Бывший сотрудник компании отправил анонимку в ИФНС

На наш форум обратился представитель компании, которая по запросу налоговиков представила на проверку ряд документов. А вот выдать акт по итогам этой странной проверки им отказались.

Дело в том, что, по словам налоговиков, причиной проверки послужила анонимная жалоба от бывшего сотрудника фирмы. При этом никаких письменных требований о представлении документов компания не получала.

Запрос, на который откликнулась организация, поступил из ИФНС в устной форме. А слова, как говорится, к делу не пришьешь.

на нашу организацию поступила анонимная жалоба в налоговую инспекцию от бывшего сотрудника. Мы в свою очередь в налоговую, по их устному запросу, предоставляли документы.



По окончанию проверки мы запросили у налоговой дать нам письменный ответ в рамках этой проверки, они нам отказали, ссылаясь на то,что жалоба была анонимной. Правомерен ли их отказ? - Бухгалтер2015

Участники обсуждения отметили, что представлять документы по устной просьбе не следовало. Кроме того, вполне возможно, что никакой жалобы вовсе не было…

А к вам поступают устные требования от налоговиков о представлении документов?

Обсуждение происходит в теме форума «Ответ на анонимную жалобу».

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.