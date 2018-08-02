Бюджетники учитывают личные вещи сотрудников

Бухгалтер бюджетного учреждения обратилась за консультацией на наш форум по вопросу учета личных вещей сотрудников, чем вызвала удивление «коммерческих» бухгалтеров, которые с таким явлением в процессе своей работы не сталкиваются.

Подскажите, пожалуйста, ведете ли учет личных вещей сотрудников (чайники, фильтры, микроволновки и т.д)? Данные личные вещи использует ТОЛЬКО сотрудник, который принес (т.е. в личных целях) Если ведете - то как?

Почему задаем вопрос...раньше достаточно было заявления от сотрудника на имя директора, где прописывалось: прошу разрешения на внос того-то для личных целей. Но! Как считаете, ввиду новых стандартов - необходимо ли учитывать данный инвентарь на балансовых счетах? - Аноним

Участники обсуждения, знакомые с особенностями бюджетного учета, так прокомментировали это сообщение:

это же БЮДЖЕТ!!!

тут всё шиворот навыворот:

бросается целая куча сил и средств на учёт всего того, что вовсе никакой информации и не даёт - оно просто БЕСПОЛЕЗНО

но на тех участках, где действительно должно учитываться, где по логике вещей и отчётность должна бы была быть - там просто отсутствует всё напрочь - НЕ НУЖНО оказывается, почему то

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Учет личных вещей».

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