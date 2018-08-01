Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Вместо удобного сервиса по открытым данным ФНС опубликовала набор файлов

Федеральная налоговая служба так и не запустила с 1 августа сервис «Прозрачный бизнес». Запуск опять отложен, на этот раз до 10 августа.

Однако существует приказ ФНС от 29.12.2016 N ММВ-7-14/729@, согласно которому именно 1 августа должны были быть опубликованы открытые данные организаций по среднесписочной численности, применяемом специальном налоговом режиме и об участии в консолидированной группе. И чтобы выполнить его, налоговики разместили просто набор файлов с данными.

Использовать эти файлы обычным пользователям не представляется возможным, однако букву закона налоговики как бы соблюли. Но заявление о том, что «Размещение указанной информации поможет налогоплательщикам выбирать надёжных партнёров для успешной деятельности» выглядит как минимум странно, поскольку никаким образом этот набор файлов налогоплательщикам не поможет.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.
Мнения
Написать свое мнение
3 мнения
Клерк
С.В
, Волгоград
Им это не нужно, т.к. после того, как внедрят, тем, кто будет пользоваться, нельзя будет вменить "недобросовестных поставщиков". Хорошо хоть выписки из ЕГР-ов можно получать без проблем. А на сайте "ЗаЧестныйБизнес" смотреть прошлую деятельность компаний (наличие судебных разбирательств, налоговых задолженностей, похожих фирм и т.д.).
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «ФНС и налоговые инспекции»

Все семинары по теме ФНС и налоговые инспекции