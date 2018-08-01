Вместо удобного сервиса по открытым данным ФНС опубликовала набор файлов

Федеральная налоговая служба так и не запустила с 1 августа сервис «Прозрачный бизнес». Запуск опять отложен, на этот раз до 10 августа.

Однако существует приказ ФНС от 29.12.2016 N ММВ-7-14/729@, согласно которому именно 1 августа должны были быть опубликованы открытые данные организаций по среднесписочной численности, применяемом специальном налоговом режиме и об участии в консолидированной группе. И чтобы выполнить его, налоговики разместили просто набор файлов с данными.

Использовать эти файлы обычным пользователям не представляется возможным, однако букву закона налоговики как бы соблюли. Но заявление о том, что «Размещение указанной информации поможет налогоплательщикам выбирать надёжных партнёров для успешной деятельности» выглядит как минимум странно, поскольку никаким образом этот набор файлов налогоплательщикам не поможет.

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