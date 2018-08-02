Росстат утвердил двадцать новых форм

Над.К а нужна электронная запись о том, что «появился новый человек». А пото... Свидетельство о рождении предложили заменить электронной записью

Аноним

Не могу добиться выплатит накопительную часть обратилась с заявлением в феврале а сейчас август о... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

Я уже предложила вам обратиться в ФНС России за разъяснениями вместо бесполезной полемики с польз... 1 августа ФНС выложит в открытый доступ свою базу

Аноним

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Аноним

Единый налоговый платеж физического лица - это денежные средства, которые гражданин добровольно п... С 1 января 2019 года физлица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежом

Аноним

Надои повысятся. Факт. Осталось договориться с коровами. Силуанов: повышение НДС позволит увеличить продолжительность жизни

Аноним

Никому ничем это не поможет, есть масса примеров, лично у нас, где недобросовестные клиенты в про... Поможет ли новый сервис ФНС побороть «серый» бизнес

Аноним

Пиз..ть - не мешки ворочать. Глядя на руководителя ФНС можно сразу понять, что они только отжимат... Запуск «Прозрачного бизнеса» опять отложен

Над.К При заполнении УСНо за 2018, ИП прекратил деятельность в июле, еще необходимо на титульном листе ... Образец декларации по УСН при «закрытии» ИП

Аноним

Добрый день, уважаемый Сбербанк! Сегодня мне позвонили с банка, который находится в Хабаровском к... На сайте "Сбербанка" можно пожаловаться на его сотрудников

Аноним

Пункт 1. Начальник (страны, фирмы, завода, колхоза..) всегда прав.Пункт 2 . Если начальник неправ... КПРФ переформулировала вопрос и опять подала заявку на проведение референдума

Аноним

Над.К, Вы писали:Светлана, я по сути с вами согласна. Но мы не можем потом за всех читателей наше... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

"сортировка по восстребованости"по воССтребованностичто можно можно ожидать от этих людей? Вместо удобного сервиса по открытым данным ФНС опубликовала набор файлов

Аноним

Согласно приказу сведения должны быть на сайте. Открыл сайт - увидел сведения. Т.е. сейчас видим ... Вместо удобного сервиса по открытым данным ФНС опубликовала набор файлов

Аноним

и 113? Мне нравится Ответить#50 Над.К 08.06.18 Нужно заполнять строку 111. Она будет равн... Образец декларации по УСН при «закрытии» ИП

Аноним

При заполнении УСНо за 2018, ИП прекратил деятельность в июле, еще необходимо на титульном листе ... Образец декларации по УСН при «закрытии» ИП

Natali Kr Ой прямо новости - новости..... вон Новая газета еще в феврале поиздевалась про закупку кнопочных... Минобороны закупит тысячу планшетов по 170 тыс. рублей

Аноним

Государство со всеми его возможностями не может заставить работодателей платить белую зп. Н... Кому откажут в пенсии и почему

Аноним

Они уже сами открытым глумлением провоцируют народ на митинги и иные формы протеста, а народ всё ... Силуанов: повышение НДС позволит увеличить продолжительность жизни

Аноним

Во всём мире страховые и пенсионные фонды по степени криминализации уступают то... Кому откажут в пенсии и почему

Аноним

Кому не лень, откройте и почитайте закон о референдумах. Если после прочтения вы не поймёте, что ... КПРФ переформулировала вопрос и опять подала заявку на проведение референдума

Аноним

Зарплата на западе несравненно выше чем в РФ и пенсионеры получают 60-75% от потерянного за... Кому откажут в пенсии и почему

Аноним

Всё это - ложь. Цены поднимут все и многие начнут это делать уже с третьего квартала 2018 года. П... Только 10% компаний не будут поднимать цены из-за роста НДС

Аноним

Над.К, Вы писали:тысячу планшетных компьютеров с клавиатурой по 170,85 тыс. рублей... Минобороны закупит тысячу планшетов по 170 тыс. рублей

Аноним

РФ просто забирает денег со всех зарплат. Это просто дополнительный налог, который платит юр. лиц... Кому откажут в пенсии и почему

Аноним

чек с признаком "расход" нужен, поскольку на другой стороне - ПОКУПАТЕЛЬ (КЛИЕНТ). Но это не каса... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Он больной на голову. Что он вообще несёт?! Силуанов: повышение НДС позволит увеличить продолжительность жизни

sunflower_tk ФНС решение по камералке в срок выдать не может.... А уж сервис запустить... Я бы ооочень удивила... Запуск «Прозрачного бизнеса» опять отложен

Аноним

Смотря какая контора. Мне постоянно дают отгулы. При это у меня 10 фирм. Из них 2 мелочь (ИП... За год работы в аутсорсинге бухгалтер приобретает опыт, как за 5 лет работы в обычной фирме