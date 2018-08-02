Росстат утвердил двадцать новых форм

Росстат опубликовал приказ № 461 от 27.07.2018 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий».
Этим приказом введены следующие формы:
- 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации»;
- 23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии»;
- 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов»;
- 6-ТП «Сведения о производстве тепловой и электрической энергии объектами генерации (электростанциями)»;
- 6-ТП (гидро) «Сведения о работе гидроэлектростанции»;
- 1-ТЭК (бур) «Сведения о строительстве скважин на нефть и газ»;
- 1-ТЭК (нефть) «Сведения об эксплуатации нефтяных скважин»;
- 2-ТЭК (газ) «Сведения об эксплуатации газовых скважин»;
- 1-кооператив «Сведения о деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива;
- 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей»;
- МП (микро) - натура «Сведения о производстве продукции микропредприятием»;
- 1-ХО «Сведения о производстве КОХ и ФСФ-химикатов, подлежащих объявлению и контролю по Конвенции»;
- МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия»;
- 1-ДАП «Обследование деловой активности организаций добывающих, обрабатывающих производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха»;
- 1-НАНО «Сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями»;
- ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»;
- ДАП-ПМ «Обследование деловой активности малых предприятий добывающих, обрабатывающих производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха»;
- 6-нефть «Сведения о себестоимости добычи нефти, производства нефтепродуктов»;
- 1-автобензин «Сведения о производстве нефтепродуктов»;
- 9-АПК (мясо) «Сведения о переработке скота и птицы и выходе мясопродуктов».
Отчеты сдаются с разной периодичностью, вплоть до недельной (1-бензин).
Получить информацию о том, какую статистическую отчетность нужно сдавать вашей организации, можно на сайте http://statreg.gks.ru/
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