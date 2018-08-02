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Юрлица не могут войти в Личный кабинет на сайте ФНС. Технический сбой?

С электронными сервисами ФНС не все гладко. Накануне все ожидали открытия долгожданного «Прозрачного бизнеса», а получили лишь выгрузку в архивированном виде.

Сегодня наши читатели жалуются на сервис «Личный кабинет налогоплательщика» для юрлиц.

Коллеги из нашей группы на Фейсбуке информируют, что сервис или виснет, или работает через раз.

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Мнения
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2 мнения
Клерк
С.В
, Волгоград
Вчера заходил, утром заходил. Что за паника то? Даже и трех часов еще не прошло с момента, как зайти не получается (у меня, кстати, показывает пустую начальную страницу и бесконечную попытку загрузить данные организации).
Исправят...
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