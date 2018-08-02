Юрлица не могут войти в Личный кабинет на сайте ФНС. Технический сбой?

Вчера заходил, утром заходил. Что за паника то? Даже и трех часов еще не прошло с момента, как за...
то же самое. В самое нужное время не работает ничего :(
Кретины! Все! Убогие бухгалтеришки, бесполезно обсуждать :fool3:
В Госдупе 447 депутов и депутуток.Для принятия любого закона достаточно голосов Едроссии. Т.к. по...
а в ЕНВД ставить период 55 Да
Аноним, т.е. вы считаете, что люди должны радоваться тому, что ФНС облажалась или к чему вот тут ...
katrin0610, Вы писали:Есть какие нибудь новости по поводу не принятых НДС? У кого нибудь что нибу...
Над.К, Вы писали:Зачем туда обращаться? )) С какой целью? Ну не обращайтесь. Можете д...
Передайте сбербанку и лично Альбертику, что деньги имеют свойство оборота. Что проходит одна и та...
Над.К, а в ЕНВД ставить период 55?
Когда он для личных целей покупает что-либо, то он физ.лицо, а если для работы - то сотрудник. ...
эти типа они смогут совсем переехать управлять оттуда? А те, что победнее, продолжат ходить на ра...
Вообще подотчетник - это сотрудник. Когда он для личных целей покупает что-либо, то он физ.лицо, ...
«Обязательно надо вернуть долг гражданам по накопительной части. Наивный этот Тит...
нужно пир то пир системы помимо банков,чтобы лояльности от них побольше стало, а то совсем гайки ...
Аноним, из справ.правовой системы: "Чтобы получить единовременную выплату, представьте заявление ...
ну на счет "копеек" это вранье, если только в самом начале, но это выбор самого бухгалтера начина...
20 планшетов - стоимостью 132,38 тыс. рублей5 планшетов - стоимостью 93,89 тыс. рублей1000 планше...
Если есть свободное место на компьютере, то надо скачать весь архив, разархивировать и сделать по...
Ключевая фраза: "Инспекторы часто сверяют доходы, которые указаны по налогу на прибыль,...
Да, в потом будет проблема у провайдера ( как было, когда я получал паспорт ), и придется повторн...
Ольга Коврижных, Вы писали:Там не надо рыться во всех пяти тысячах файлов. Достаточно нажать в ме...
Передайте Кудрину, что цифры не едят. Из цифр ни чего не построишь. На цифрах не ездят. Из цифр в...
Никаких минусов в аутсорсе не вижу. Соглашусь с тем, что когда работаешь по ТК, то тебя выб...
Свидетельство о рождении - это документ, удостоверяющий личность ребенка. И этот документ может п...
Жуть.. у меня после таких вот законов руки опускаются и работать бухгалтером совсем не хочется.. ...
а нужна электронная запись о том, что «появился новый человек». А пото...
Не могу добиться выплатит накопительную часть обратилась с заявлением в феврале а сейчас август о...
Зачем туда обращаться? )) С какой целью?
Я уже предложила вам обратиться в ФНС России за разъяснениями вместо бесполезной полемики с польз...
Как жить на пенсию в 10 тыс руб ? ЖКХ лекарства бытовые товары питание И еще хватает смелос...
Единый налоговый платеж физического лица - это денежные средства, которые гражданин добровольно п...
Надои повысятся. Факт. Осталось договориться с коровами.
Никому ничем это не поможет, есть масса примеров, лично у нас, где недобросовестные клиенты в про...
Пиз..ть - не мешки ворочать. Глядя на руководителя ФНС можно сразу понять, что они только отжимат...
Исправят...