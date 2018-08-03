С 3 августа повышены некоторые госпошлины

И начнётся. Школы ,ФМС, Загсы начнут требовать обновлённые выписки по свидетельству о рожде...
Для того, что бы понять почему взбесился Волк, надо быть Волком. А не Медведем."Подобное познаётс...
Аноним, Вы писали:А у жен мозги где?? пусть этот вопрос себе задают в 20-30 лет, а не в 55&...
мне скачать удалось файлы. открыть тоже, но копаться в них - терять время. Контур.Фокус (думаю и ...
katerina371, а вы в прошлом году какую систему применяли? Данные на 31 декабря прошлого года
понимаете? да понимаю я, понимаю)), а способ мне зайти без системника мне найти, наша защи...
Чтобы человек понимал какую пенсию ему положена начислить , нужно все наши взносы, которые ...
Татьяна-Васильевна, это проблемы конкретных браузеров и Росстата. Ссылка работает. Если вам ...
сейчас по своей организации в Контур.Фокус глянула, а там... среднесписочную правильно опубликова...
А у жен мозги где?? пусть этот вопрос себе задают в 20-30 лет, а не в 55
Не будет этого не когда .... фантазёры...
Над.К, в моем понимание, работающая ссылка, это когда по ней можно перейти и увидеть информацию.
Аноним, Вы писали:Мне больше всего нравится про "купить стаж". Как то по церковному - наворовал, ...
Аноним, Вы писали:Государство со всеми его возможностями не может заставить работодателей п...
искусственный интеллект создаст себе искусственный народ, а людей на батарейки пустит
Ну похоже все наши комментарии ,кто то читает. Если деньги украли-пусть вернут. к нам ходят...
Может вам, наконец, заняться чем-то полезным, а не придумывать всякую ерунду?Полезным для граждан...
эх Росстат... несерьезно они к этому вопросу подошлиwebsbor.gks.ru использует недействительный се...
Вся власть искусственному интеллекту - он не будет воровать и будет управлять по законам логики, ...
Татьяна-Васильевна, ссылка работает. Написано же про браузер в новости
Аноним, Вы писали:Аноним
11 часов назад, Москва
Ошибки ищете! Он перед вами что ль хвалится? Он п...
Или имеются ввиду 2 млн. на человека?
774 проверили, 2 млн. руб. начислили. 1. Сколько из 2 млн получит бюджет?2. Каковы расходы н...
дожил до пенсии - плати штраф государству
пенсионеры вск платят налог 20% - это налог в виде налога на добавленную стоимость
вот тут-то бы и узнали, что суд не считает доверие фнсу проявлением осмотрительности. и даже наоб...
если в фаефоксе, "добавьте исключение"
Надо бы воспользоваться ситуацией и с этой "Гориллой смарт" из села Качелина заключить догов...
это вы в суде мямлить будете
им верить - себя не уважать! Время свидетель.
под будущую прихватизацию и строилине ругайте их, они себе не хозяева
поскольку не приняв отчет она не могла знать о якобы нарушениях, она сама нарушила порядок приема...
Нет уведомления - нет отчетов. Это касается только малых предприятий.
У нас в городе сотрудница ФСС (молодая) потребовала в отчете 4-фсс на титульном листе в поле "ФИО...