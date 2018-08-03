С 3 августа повышены некоторые госпошлины

С 3 августа вступил в силу закон о повышении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения

Заплатить за такой паспорт теперь придется 5000 рублей (для детей до 14 лет - 2500 рублей.)

Кроме того повышена до 1500 рублей пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства на пластиковой основе нового поколения (в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность). Выдача национального водительского удостоверения на пластиковой основе нового поколения обойдется теперь в 3000 рублей.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.