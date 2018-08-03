Россиян будут информировать о возможной потере дохода при переводе пенсионных накоплений

НПФ обязаны бесплатно предоставлять раз в год застрахованным лицам по их обращению информацию о состоянии их пенсионных счетов, Постановлением правления ПФР от 12.02.2018 № 53п утверждена новая форма такого информирования.
Между тем и новая форма по своему содержанию не предполагает наличия полных сведений о состоянии пенсионного счета, поскольку не содержит детализацию поступлений средств пенсионныхз накоплений (СПН), ежегодного результата инвестирования СПН, а также информации об объеме СПН по состоянию на 31 декабря 2014 года и на 31 декабря года, в котором истекает пятилетний срок с года вступления в силу договора ОПС.
На это указали аудиторы Счетной палаты в своем отчете по итогам проверки ряда НПФ.
Счетная палата предлагает законодательно внести недостающую информацию в извещения, а также указывать там данные о накоплениях, которые будут сформированы на 31 декабря того года, в котором истекает пятилетний мораторий на перевод средств без потерь, передает РБК.
«Граждане фактически не знают объем гарантированных обязательств страховщика перед ними. Это очень важно, если НПФ будет ликвидироваться и потребуется государственное возмещение гражданам его обязательств. Кроме того, отсутствие этой информации несет риски подачи застрахованным лицом заявления о досрочной смене страховщика с убытками».
В Минтруде сообщили, что детализация информирования граждан о пенсионных накоплениях будет прописана в новом федеральном законе: его цель — обеспечить права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании. Согласно этому закону с 1 января 2019 года гражданина обязаны будут информировать о потерянном инвестдоходе при досрочной смене НПФ.
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