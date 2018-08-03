Два банка остались без лицензий

Два банка сегодня остались без лицензий. Информация об этом размещена на сайте Банка России.

Лицензию на осуществление банковских операций отозвали у Нового промышленного банка (Новый Промбанк, Москва). Причина — использование рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе кредитной организации значительного объема активов низкого качества. Кроме того, собственники банка применяли «схемные» операции, чтобы скрыть реальное финансовое положение.

У второго банка, «Новое время» лицензия аннулирована в связи с его добровольной ликвидацией.

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