Пенсионный фонд взорвали

Блатных и чиновников скоро это коснется!!!!
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали: а если у предприятия нет денег? И вообще это может быть...
Народная движуха началась!!!
да чего вы напали, когда введут электронные свидетельства, никто не будет запрашивать у вас эти б...
elena.noxa, Вы писали:В случае сбоя, поди докажи, что ты не верблюд. В советское время говорили: ...
Моя мама ежемесячно своей сестре отправляет почти всю пенсию: одну и ту же сумму, примерно в...
Письмо это ростовское уже несколько дней гуляет по интернету. Я его еще дня три назад видела ))
Вы на основании УСТНЫХ разъяснений налоговиков, а не Минфина, таблицу составили - без всяких снос...
Ну-ну...))) я почему то так и думала. Ждите.
Между прочим, это первое ПИСЬМЕННОЕ официальное разъяснение налоговой по спорному вопросу, подпис...
В случае сбоя, поди докажи, что ты не верблюд. В советское время говорили: без бумажки ты букашка...
На соседнем форуме выложили письмо УФНС по Ростовской области от 23.07.2018 № 27-09/38а, гд...
Аноним, Вы писали:БОРЬБА С БЕЗРАБОТЦЕЙ: Разработка новых сайтов;Разработка новых форм ... Ра...
А еще надо индульгенцию ввести. На совершение преступлений. Заплатил государству, убил кого надо ...
Anton P., Вы писали:У нас в городе сотрудница ФСС (молодая) потребовала в отчете 4-фсс на титульн...
Надо понятие старости отменить. И тогда понятие "пенсия по старости" отменится автоматом.
Над.К, Вы писали:Налоговикам надо было пользоваться моментом и оштрафовать обе организации за нес...
Аноним, Вы писали:Когда Вы пишите: "для предприятий теперь отсутствует необходимость оплаты...
Над.К, Вы писали:Старый ворчун, но РБК как-то это удалось. И потом, все-таки есть слабенькая...
При долговой экономике, это Норма. В цивилизованных, демократических, развитых странах долги в ра...
На втором месте по числу сотрудников, по данным ФНС, находится ООО «Гориллас...
БОРЬБА С БЕЗРАБОТЦЕЙ: Разработка новых сайтов;Разработка новых форм ...
маркировке туалетной бумаги - т.е. налогу на *овно - быть!
Сербина, Вы писали:дожил до пенсии - плати штраф государству В размере пенсии. И тогда пенси...
Svet.a, Вы писали:Или имеются ввиду 2 млн. на человека? это среднее начисление на человека
да меня тут снилсом просто изнасиловали - вот подай на шестилетнего ребенка снилс, чтоб в поликли...
Программное обеспечение - самая распилоёмкая вещь, т.к. сложно определить большинству граждан (кр...
Закономерность, свойственная РФ: чем меньше денег, тем больше отчетов.
Скажите, а обязательную маркировку Идиотов пишущих законы не планируется ввести?
Скажите, а каким законом узаконены БЕЗналичные деньги.
И начнётся. Школы ,ФМС, Загсы начнут требовать обновлённые выписки по свидетельству о рожде...
Для того, что бы понять почему взбесился Волк, надо быть Волком. А не Медведем."Подобное познаётс...
Аноним, Вы писали:А у жен мозги где?? пусть этот вопрос себе задают в 20-30 лет, а не в 55&...
мне скачать удалось файлы. открыть тоже, но копаться в них - терять время. Контур.Фокус (думаю и ...
Блатных и чиновников скоро это коснется!!!!