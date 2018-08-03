Аноним

Блатных и чиновников скоро это коснется!!!! Пенсионный фонд взорвали

ВВбух Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали: а если у предприятия нет денег? И вообще это может быть... Что нужно знать про пилотный проект ФСС в 2018 году

Аноним

Народная движуха началась!!! Пенсионный фонд взорвали

Аноним

да чего вы напали, когда введут электронные свидетельства, никто не будет запрашивать у вас эти б... Свидетельство о рождении предложили заменить электронной записью

ВВбух elena.noxa, Вы писали:В случае сбоя, поди докажи, что ты не верблюд. В советское время говорили: ... Свидетельство о рождении предложили заменить электронной записью

Натали Б Моя мама ежемесячно своей сестре отправляет почти всю пенсию: одну и ту же сумму, примерно в... Подарок от ФНС: какие переводы с карты на карту облагаются налогом

Аноним

Вы на основании УСТНЫХ разъяснений налоговиков, а не Минфина, таблицу составили - без всяких снос... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Ну-ну...))) я почему то так и думала. Ждите. 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

elena.noxa В случае сбоя, поди докажи, что ты не верблюд. В советское время говорили: без бумажки ты букашка... Свидетельство о рождении предложили заменить электронной записью

Аноним

На соседнем форуме выложили письмо УФНС по Ростовской области от 23.07.2018 № 27-09/38а, гд... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Аноним, Вы писали:БОРЬБА С БЕЗРАБОТЦЕЙ: Разработка новых сайтов;Разработка новых форм ... Ра... Росстат утвердил двадцать новых форм

Аноним

А еще надо индульгенцию ввести. На совершение преступлений. Заплатил государству, убил кого надо ... Бизнес-омбудсмен предложил отменить понятие «пенсионный возраст»

Аноним

Anton P., Вы писали:У нас в городе сотрудница ФСС (молодая) потребовала в отчете 4-фсс на титульн... Странности ФСС: у компании не приняли заявление о подтверждении вида деятельности

Аноним

Надо понятие старости отменить. И тогда понятие "пенсия по старости" отменится автоматом. Бизнес-омбудсмен предложил отменить понятие «пенсионный возраст»

Аноним

Над.К, Вы писали:Налоговикам надо было пользоваться моментом и оштрафовать обе организации за нес... ФНС нашла в России две компании с 600 тысячами сотрудников. Но это оказалось ошибкой

Аноним

Аноним, Вы писали:Когда Вы пишите: "для предприятий теперь отсутствует необходимость оплаты... Что нужно знать про пилотный проект ФСС в 2018 году

Аноним

СТАТЬЯ ПОМОГЛА, СПАСИБО Больничный во время отпуска. Должен ли работник извещать работодателя о болезни?

Аноним

При долговой экономике, это Норма. В цивилизованных, демократических, развитых странах долги в ра... Рост долгов россиян перед банками в два раза превышает рост зарплат

Аноним

БОРЬБА С БЕЗРАБОТЦЕЙ: Разработка новых сайтов;Разработка новых форм ... Росстат утвердил двадцать новых форм

Аноним

маркировке туалетной бумаги - т.е. налогу на *овно - быть! В России могут ввести обязательную маркировку велосипедов

Аноним

Сербина, Вы писали:дожил до пенсии - плати штраф государству В размере пенсии. И тогда пенси... Бизнес-омбудсмен предложил отменить понятие «пенсионный возраст»

Аноним

Svet.a, Вы писали:Или имеются ввиду 2 млн. на человека? это среднее начисление на человека Налоговая служба хочет контролировать сразу всех россиян

Mmmaximmm да меня тут снилсом просто изнасиловали - вот подай на шестилетнего ребенка снилс, чтоб в поликли... Свидетельство о рождении предложили заменить электронной записью

Mmmaximmm Программное обеспечение - самая распилоёмкая вещь, т.к. сложно определить большинству граждан (кр... Свидетельство о рождении предложили заменить электронной записью

Аноним

Закономерность, свойственная РФ: чем меньше денег, тем больше отчетов. Росстат утвердил двадцать новых форм

Аноним

Скажите, а обязательную маркировку Идиотов пишущих законы не планируется ввести? В России могут ввести обязательную маркировку велосипедов

Аноним

Скажите, а каким законом узаконены БЕЗналичные деньги. Законные способы обналичивания

Аноним

И начнётся. Школы ,ФМС, Загсы начнут требовать обновлённые выписки по свидетельству о рожде... Свидетельство о рождении предложили заменить электронной записью

Аноним

Для того, что бы понять почему взбесился Волк, надо быть Волком. А не Медведем."Подобное познаётс... Сбербанк меряет наличность поездами