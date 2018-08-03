Клерк.Ру
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Пенсионный фонд взорвали

Сегодня ночью взорвали дверь Отделения ПФР по Калужской области.

Посмотрите видео: 

Скорее всего, возбудят дело о хулиганстве.

Несмотря на разгром, ПФР работает сегодня в обычном режиме.

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