Что значит термин «проценты» по ценным бумагам в соглашениях об избежании двойного налогообложения

Большинством Соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных РФ с иностранными государствами, определено, что термин «проценты» означает в том числе доход от государственных ценных бумаг, доход от облигаций или долговых обязательств, включая премии и выигрыши, выплачиваемые по таким ценным бумагам, облигациям и обязательствам.

В целом процентами по заемным ценным бумагам, которые могут облагаться в государстве источника дохода, является все, что выплачивает учреждение, выпустившее такие ценные бумаги, сверх суммы, уплаченной держателем ценной бумаги, то есть начисленные проценты плюс любая премия, выплачиваемая при погашении или выпуске.

Однако определение термина «проценты» не включает любую прибыль или убыток, которые держатель такой ценной бумаги получает путем ее продажи другому лицу.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-08-05/48961 от 13.07.2018.

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