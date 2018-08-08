ИП на УСН может перейти на ПСН по монтажным работам

Аноним

Аноним, Аноним только что, Москва Аноним, Вы писали: "Нам солнца не надо - нам партиИ свети... Россияне повременят с покупками. Состояние экономики не вызывает у них оптимизма

Аноним

Аноним, Вы писали:"Нам солнца не надо - нам партиИ светит.Нам хлеба не надо - работы давай". ... Россияне повременят с покупками. Состояние экономики не вызывает у них оптимизма

Аноним

Если будет референдум по пенс.возрасту - нам тогда точно кранты! Результат нарисуют опять 7... «Ночной бухгалтер». Позитивные новости про налоговые проверки, НДФЛ и пенсионную реформу

Аноним

Аноним, Вы писали:С.В только что, Волгоград Скоро, видимо, вопрос "а помните, как было в СССР бы... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Галина1977, Вы писали:А я то думаю, почему они мне уже второй месяц как пошёл, не отвечают на жал... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Пусть историю СССР объявят экстремизмом и начнут сажать школьных учителей за ее преподавание в шк... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

"По итогам июня, согласно данным Росстата, реальная заработная плата в России выросла на 7,... Эксперты: рост реальных зарплат россиян продолжится

Над.К То есть нерадивые работодатели и впредь будут намеренно заставлять работников становиться ИП, пр... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Я пенсионер и единственный учредитель (в т.ч. ген\директор и воспитатель дошк группы. Решила ликв... Минтруд РФ: Письмо № 17-4/10/в-1846 от 16.03.2018

Zveruga Над.К, Вы писали:Zveruga, ну вот в вашем примере видно, что их не волнует. Потому что они го... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

innari Аноним, Вы писали:Эти поправки вносят люди очень далекие от финансового и бухгалтерского учета, т... Отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ

Над.К Zveruga, ну вот в вашем примере видно, что их не волнует. Потому что они голову-то не включа... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Из решения суда видно, что речь идет о дроблении бизнеса, причем случай просто классический. Прои... «Детские» ошибки, которые покажут, что ИП специально создан для дружественного ООО

Zveruga Над.К, Вы писали:Платить в ПФР когда нет работы, не так просто. Перекрывать нечем. Дохода нет. &n... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

ИИИИ понесли,верьте,не верьте.Всё очевидно,депутатский корпус не оправдал доверия,мы избира... Какие депутаты голосовали против повышения пенсионного возраста: поименный список

Аноним

Аноним, Вы писали:Вопрос по другой теме: "Мы не просим купить подписку. У нас вообще все бесплатн... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Это не "разрастание пессимизма", а четкое восприятие того, что происходит с экономикой в нашей ст... Россияне повременят с покупками. Состояние экономики не вызывает у них оптимизма

Аноним

"Нам солнца не надо - нам партиИ светит.Нам хлеба не надо - работы давай". Россияне повременят с покупками. Состояние экономики не вызывает у них оптимизма

Аноним

Илья_Бирюлин, Вы писали:Аноним, Вы писали: У нас вся экономика-это сплошные монополисты. раз... Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

Аноним

Африканская чума свиней бушует в ряде регионов - производство свинины сокращается, а это не может... Колбаса скоро подорожает

Аноним

номер карты 4890 4945 0083 1458 тел 8 977 395 72 86, 8 977 395 79 28. 8 977 395 57 73. 8 977 395 ... Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

Аноним 3 часа назад, Саратов Аноним, Вы писали: Дурак этот навальный. С чего это он решил, что С... В день выборов в сентябре планируются акции протеста против повышения пенсионного возраста

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Стоимость самих услуг не изменится? Поменяется только величин... Повышение НДС предложили учесть в тарифах ЖКХ

Над.К Платить в ПФР когда нет работы, не так просто. Перекрывать нечем. Дохода нет. Так нечестных... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Мне нравится (1)Ответить#8 elena.noxa только что, Казань Пенсионный возраст несомненно над... В день выборов в сентябре планируются акции протеста против повышения пенсионного возраста

Аноним

а как вообще это письмо читать.. я на середине уже смысл потеряла, что, зачем и почему... !!!! Во... Отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ

Аноним

НЕ согласен. Женщинам надо выходить в 40 лет, а мужчинам в 45.Внесите изменения в референдум.А ка... ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум

Аноним

Аноним, Вы писали:мне кажется что система поиска это дело привычкиу меня есть К+и Гарант, но Гара... Скупой платит дважды: почему справочно-правовые системы лучше интернета и как выбрать СПС

Zveruga Над.К, Вы писали:будут в добровольно-принудительном порядке переведены на эту новую систему налог... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Вопрос по другой теме: "Мы не просим купить подписку. У нас вообще все бесплатно. Иногда команде ... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Дайте, пожалуйста, ссылки на конкретные статьи Закона, в котором говорится о возможности налогови... Налоговики получили новые права по блокировке счетов граждан

Аноним

Еще бы вы бы не убрали бы)Прикрыли бы лавочку-то под названием Клерк. РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...