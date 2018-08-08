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ИП на УСН может перейти на ПСН по монтажным работам

Патентная система налогообложения применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения, напомнил Минфин в письме № 03-11-12/48812 от 13.07.2018.

ИП вправе применять ПСН в отношении такого вида деятельности, как предоставление услуг по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ.

ИП на УСН, может перейти на ПСН в отношении деятельности по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ, сохранив по иным видам деятельности применение УСН.

При этом ИП при наличии патента на предпринимательскую деятельность по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ может оказывать данные услуги как физическим, так и юридическим лицам.

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