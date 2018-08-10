«Афганцам» положен стандартный вычет в размере 500 рублей и повышать его не планируют

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 218 НК стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода распространяется на граждан, уволенных с военной службы или призывавшихся на военные сборы, выполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан и других странах, в которых велись боевые действия, а также граждан, принимавших участие в соответствии с решениями органов госвласти РФ в боевых действиях на территории РФ.

Минфин в письме № 03-04-05/48951 от 13.07.2018 пояснил, что в ближайшие годы изменение размера стандартного налогового вычета гражданам, выполнявшим интернациональный долг в Республике Афганистан, не планируется.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.