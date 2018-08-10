«Афганцам» положен стандартный вычет в размере 500 рублей и повышать его не планируют

Какая милая, прямо-таки детская непосредственность.И уверенность, что всё будет хорошо.«Мы бы хот...
Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше.
Лучше сразу позвонить "куда следует" и сделать это на минуту раньше, чем тот, кто рассказал анек...
повторю ещё раз, наш министр финансов (вместе с экономистом) умеют только увеличение ...
Да, надо уметь себя подавать, тогда и на работу быстро возьмут, и зарплату хорошую предложат. Но ...
Помню, какой-то американский фильм, там девушка на работу устраиваться пришла в стриптиз-клуб, на...
положен ли нам вычет? Да.Смущает, что на момент регистрации ККТ ИП было без работников. &nb...
Еще часто встречала бухгалтеров - "типа всезнайка"... говорят с умным видом и 100 % уверенностью....
Ха-ха-ха! А лучше зашьем всем рты. Тогда наверняка ни курить, ни пить, ни есть, ни охальных речей...
Старый ворчун, Вы писали:Katerina., Вы писали:, инвалидам тоже может чего перепадет, И...
А я бухгалтер-трудяга))) Так четко про меня. С некоторых пор считаю это своим недостатком...Хочу ...
Летуны зато на многих участках и в разных сферах поработали. А тут 8-9 лет на одном месте сидишь.
В Краснодарский край из Кемерово.
На бизнес-утреннике (придумают же!):В частности, было отмечено, что ведение личных дел – необязат...
Здравствуйте! Мы ИП на патенте розница с наемными работниками. Во втором квартале работника уволи...
Katerina., Вы писали:, инвалидам тоже может чего перепадет, Инвалидам уже перепало: вв...
Аноним, Вы писали:Наталья, Вам ОЧЕНЬ повезло, что удалось найти новую работу. Зубами держитесь. У...
Я сидела на одном месте работы 17 лет. До сих пор жалею об этом. Теперь легко и без проблем встаю...
Аноним, Вы писали:. Но после 75 звонка я уже начала сразу говорить "До свидания", а они ведь наст...
Очень здорово. Когда работы нет, денег нет, уснуть тяжело на голодный желудок,&...
что и св-ва о рождении хранить нельзя Там указывается ФИО и национальность второго родителя...
Аноним, Вы писали: А если работодатель государственная структура- тоже жаловаться 24 часа? ...
Первый - одиночка - это точно я.
А если работодатель государственная структура- тоже жаловаться 24 часа? Если есть такое пр...
Про меня, как и про большинство наверное будет - всего понемножку из этих 5-ти типов :)
Natali Kr, Вы писали:Нет тут логики - расслабьтесь. Вы в личном деле копию паспорта и ИНН хранить...
.вопрос как это реализовать в рамках организации на 20 человек - никого из законодателей не интер...
Аноним, Вы писали:При поиске чего-либо в интернете я стала внимательно вчитываться в адреса сайто...
Мы тоже попади на страховку в мкб(Но кже больше года прошло, есть ли шанс вернуть деньги?
Ну, теперь заживём. Каждый себе по новой яхте купит.Не покупайте яхты у непроверенных контрагентов.
Интервью от 2015 года. Сейчас вторая половина 2018го...Интересно из нашего лексикона когда-нибудь...
С какаго перепугу, какой-то непонятный перец должен подписывать МОЮ декларацию. Так налогов...
Аноним
минуту назад
а как определить - кредит по нужде или на очередной дорогой гаджет? &nb...
что физические лица, получившие от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентам...
Но если я начну слушать и пойму, что анекдот неправильный, скажу об этом рассказывающему, то, воз...
Действительно, опыта нет,а называет себя специалистом,чтобы быть асом в бухгалтерии нужен стаж,а ...