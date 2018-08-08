Каким акцизом облагается кальянный табак из США

ФНС в письме № СД-4-3/14659@ от 30.07.2018 пояснила, как определить налоговую ставку акциза на кальянный табак марки «Tangiers», завозимый из США.

В соответствии со статьей 193 НК на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) с 1 июля по 31 декабря 2018 года включительно установлена налоговая ставка акциза в размере 2 772 рубля за 1 кг.

На табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, с 1 июля по 31 декабря 2018 года включительно установлена налоговая ставка акциза в размере 5 280 рублей за 1 кг.

При этом за разъяснениями по вопросу уплаты акциза по указанным подакцизным товарам при их ввозе на территорию РФ с территории США следует обращаться в ФТС, к компетенции которой относится вышеуказанный вопрос.

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