Пятницу предлагают сделать выходным днем, чтобы побороть одиночество и трудоголизм

Обеими руками «За», все равно в основном у всех напрасный труд.
с госаппаратом идите воюйте в одиночку? Ищите единомышленников, вступайте в партии и т.п. К...
Над.К, Вы писали:И ни одна правозащитная организация не откроет рот, ни один профсоюз не вылезет....
В первый день отпуска с последующим увольнением трудовые отношения с работником прекращаютсяЭто н...
Над.К, Вы писали:Термин "свидетель" применяется только в уголовно-процессуальном законодательстве...
Процесс пошел?Минэкономразвития предлагает повысить тарифы ЖКХ из-за увеличения НДСПодробнее на «...
База для исчисления налога разная Да, правильно! НДС - это налог на оборот, а НП - эт...
Величина налога НДС прямо зависит величины добавленной стоимости. Вы это с какого фонаря ...
Количество посредников в цепочке не играет ни какого значения, в чем Вы можете самостоятельно убе...
Термин "свидетель" применяется только в уголовно-процессуальном законодательстве, а не как не в Н...
Термин "свидетель" применяется только в уголовно-процессуальном законодательстве, а не как не в Н...
Аноним, Вы писали:Аноним, Для чего тогда налог на прибыль-это ведь тоже по сути налог ...
Аноним, Для чего тогда налог на прибыль-это ведь тоже по сути налог на добавленную сто...
Прочитав на Клерке новость про дело РИФ против Агробизнеса, я покопался в картотеке АС. Ну, что к...
У меня в выписке, вообще, отсутствует стаж, везде нули... Если вы уже вышли на пенсию, то в...
Уважаемый Аноним, Вы не правы. Ему без разницы, какую чушь лепить, не старайтесь ему что-т...
Не думаю что нотариус в доверенности мог наделить представителя (доверенное лицо) быть свидетелем...
Аноним, Вы писали:. Идиоты не понимают законов экономики. Так они ж бизнесьмены ...
Отвечаю на заголовок статьи - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ.
Аноним, Вы писали:"На программу повышения квалификации таких граждан планируется ежегодно вы...
Экстремисты встрепенулись. Интересно, как руководство сайта позиционирует себя? Или ради дохода м...
и что грамотного в этой доверенности? Дешевле выписать доверенность юр лицу не на пра...
Над.К, Вы писали: Эдак они своими штрафами прибьют бизнес окончательно. Кто тогда будет пла...
Аноним, Вы писали:Это какой смотрящий добровольно перестанет держать хату и слезет с общака? То е...
Аноним, Вы писали:Налоговики так учёт налогов запутали,что ничего не поймёшь. Налоговики с...
Оперативной памяти 4Gb мало, есть открыть пару 1С, Excel, да пяток вкладок в браузере.
Уважаемый Аноним, Вы не правы. Свидетелем является лицо, которому лично известны сведения необход...
Нет, права на этом сайте всегда одна дама.А если не права, смотри предыдущее предложение. И не ва...
На самом деле лучше бы реально собрали в одну структуру налоговую, фсс, фомс, пенсионный фонд и с...
"На программу повышения квалификации таких граждан планируется ежегодно выделять 5 млрд...
В соответствии со ст.185 Гражданского кодекса РФ, доверенностью признается письменное уполномочие...
Аноним, Вы писали:опрос: А если в очередной раз выяснится, что нет АСК НДС 3, вы напишете , что о...
Зри, все на месте. Нажмите в левом верхнем углу значок с тремя полосками, выдвинется левая панель
У меня в выписке, вообще, отсутствует стаж, везде нули... Получается, что я, вообще, не работал и...
На возмещение налоговых потерь можно согласиться. Но: 1) обязательства должны быть обоюдными; 2) ...