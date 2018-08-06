Аноним

Обеими руками «За», все равно в основном у всех напрасный труд. Пятницу предлагают сделать выходным днем, чтобы побороть одиночество и трудоголизм

Над.К с госаппаратом идите воюйте в одиночку? Ищите единомышленников, вступайте в партии и т.п. К... В чем цели пенсионной реформы?

Аноним

Над.К, Вы писали:И ни одна правозащитная организация не откроет рот, ни один профсоюз не вылезет.... В чем цели пенсионной реформы?

Аноним

Разумное предложение Пятницу предлагают сделать выходным днем, чтобы побороть одиночество и трудоголизм

Аноним

В первый день отпуска с последующим увольнением трудовые отношения с работником прекращаютсяЭто н... В первый день отпуска с последующим увольнением трудовые отношения с работником прекращаются

Аноним

База для исчисления налога разная Да, правильно! НДС - это налог на оборот, а НП - эт... Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

Аноним

Величина налога НДС прямо зависит величины добавленной стоимости. Вы это с какого фонаря ... Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

Аноним

Количество посредников в цепочке не играет ни какого значения, в чем Вы можете самостоятельно убе... Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

Аноним

Термин "свидетель" применяется только в уголовно-процессуальном законодательстве, а не как не в Н... Вас вызвали в налоговую: поможет ли нотариальная доверенность не ходить на допрос лично?

Аноним

Аноним, Для чего тогда налог на прибыль-это ведь тоже по сути налог на добавленную сто... Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

Аноним

Прочитав на Клерке новость про дело РИФ против Агробизнеса, я покопался в картотеке АС. Ну, что к... Что бухгалтеру нужно знать о налоговых оговорках в договорах

Аноним

Не думаю что нотариус в доверенности мог наделить представителя (доверенное лицо) быть свидетелем... Вас вызвали в налоговую: поможет ли нотариальная доверенность не ходить на допрос лично?

Аноним

Отвечаю на заголовок статьи - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

Аноним, Вы писали:"На программу повышения квалификации таких граждан планируется ежегодно вы... Как трудинспекторы не дадут в обиду возрастных сотрудников. Уже пошли проверки

elena.noxa Экстремисты встрепенулись. Интересно, как руководство сайта позиционирует себя? Или ради дохода м... Пенсионный фонд взорвали

Аноним

и что грамотного в этой доверенности? Дешевле выписать доверенность юр лицу не на пра... Вас вызвали в налоговую: поможет ли нотариальная доверенность не ходить на допрос лично?

Аноним

Над.К, Вы писали: Эдак они своими штрафами прибьют бизнес окончательно. Кто тогда будет пла... Как трудинспекторы не дадут в обиду возрастных сотрудников. Уже пошли проверки

elena.noxa Аноним, Вы писали:Это какой смотрящий добровольно перестанет держать хату и слезет с общака? То е... Пенсионный фонд выступает против своей ликвидации

Аноним

Аноним, Вы писали:Налоговики так учёт налогов запутали,что ничего не поймёшь. Налоговики с... ПФР: быть или не быть

Аноним

Оперативной памяти 4Gb мало, есть открыть пару 1С, Excel, да пяток вкладок в браузере. ПК для бухгалтера: обзор компьютеров для работы

Аноним

Уважаемый Аноним, Вы не правы. Свидетелем является лицо, которому лично известны сведения необход... Вас вызвали в налоговую: поможет ли нотариальная доверенность не ходить на допрос лично?

С.В Нет, права на этом сайте всегда одна дама.А если не права, смотри предыдущее предложение. И не ва... Отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ

Аноним

На самом деле лучше бы реально собрали в одну структуру налоговую, фсс, фомс, пенсионный фонд и с... ПФР: быть или не быть

Аноним

"На программу повышения квалификации таких граждан планируется ежегодно выделять 5 млрд... Как трудинспекторы не дадут в обиду возрастных сотрудников. Уже пошли проверки

Аноним

В соответствии со ст.185 Гражданского кодекса РФ, доверенностью признается письменное уполномочие... Вас вызвали в налоговую: поможет ли нотариальная доверенность не ходить на допрос лично?

Аноним

Аноним, Вы писали:опрос: А если в очередной раз выяснится, что нет АСК НДС 3, вы напишете , что о... АСК НДС-3 может быть введена повсеместно в июле

Над.К Зри, все на месте. Нажмите в левом верхнем углу значок с тремя полосками, выдвинется левая панель Редакция

Аноним

У меня в выписке, вообще, отсутствует стаж, везде нули... Получается, что я, вообще, не работал и... Что делать, если в ИЛС не отражен стаж работы: совет от ПФР