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Пятницу предлагают сделать выходным днем, чтобы побороть одиночество и трудоголизм

Объявить пятницу выходным днем наряду с субботой и воскресеньем, и отменить подработки и сверхурочку предлагает автор инициативы, размещенной на сайте РОИ.

Рабочая неделя в этом случае сократится до 32-36 часов. 

Автор инициативы считает, что реализация его предложения принесет следующие плоды:

1. Сохранение занятости в условиях роботизации и цифровизации.

2. При запрещении сверхурочных работ увеличится количество работников с необходимыми навыками и вырастет их зарплата.

3. Увеличение времени для семьи и воспитания детей, для общения и укрепления социальных связей и профилактики одиночества.

4. Профилактика психических отклонений в форме «трудоголизма».

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